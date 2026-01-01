Izvietot Casibase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI zināšanu bāze un LLM darbināta tērzēšanas platforma konkrētas jomas asistentu veidošanai.
Izvēlies Casibase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Casibase
Casibase ir atvērtā koda zināšanu pārvaldības un AI tērzēšanas robota platforma, kas ļauj organizācijām veidot domēnspecifiskus asistentus, ko atbalsta reāli uzņēmuma dati. Tā apvieno iegulšanā balstītu dokumentu ievadi ar atbalstu vairākiem lieliem valodu modeļiem — tostarp ChatGPT, Claude, Llama 3 un DeepSeek —, lai komandas varētu vaicāt savai zināšanu bāzei, izmantojot dabiskās valodas tērzēšanas saskarni, nesūtot neapstrādātus dokumentus trešo pušu pakalpojumiem.
Pašmitināšana Casibase uz tava paša VPS saglabā patentētus dokumentus, sarunu vēsturi un modeļa API atslēgas pilnībā tavā kontrolētajā infrastruktūrā. Sistēma tiek piegādāta ar MySQL datu saglabāšanai un integrējas ar Casdoor uzņēmuma līmeņa autentifikācijai, tostarp GitHub, Google un pielāgotiem OAuth nodrošinātājiem.
Casibase galvenās iespējas
Daudzmodeļu LLM atbalsts
Savienojies ar ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 un HuggingFace modeļiem, lai tu varētu mainīt vai salīdzināt pakalpojumu sniedzējus, neatkārtoti ievadot savu zināšanu bāzi.
Uz iegulšanu balstīta izguve
Dokumenti tiek sadalīti un iegulti ievadīšanas laikā, nodrošinot semantisko meklēšanu, kas atklāj kontekstuāli atbilstošas rindkopas, nevis atslēgvārdu sakritības.
Uzņēmuma autentifikācija
Casdoor integrācija nodrošina vienoto pieteikšanos ar GitHub, Google un uzņēmuma OAuth pakalpojumu sniedzējiem, ar precīzi pielāgojamām atļauju kontrolēm visās zināšanu krātuvēs.
Daudzvalodu saskarne
Tīmekļa lietotāja saskarne nodrošina atbalstu 12 valodām, padarot to pieejamu globāli izkliedētām komandām bez papildu lokalizācijas darba.
Attālināta aktīvu piekļuve
Iebūvēts RDP, VNC un SSH protokolu atbalsts ļauj tev pievienot attālo infrastruktūru kā zināšanu aktīvus līdzās dokumentiem un tērzēšanas vēsturei.
Kāpēc izmantot Casibase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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