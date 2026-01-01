Izvietot Foundry VTT ar viena klikšķa instalāciju.
Vadošā virtuālā galda spēļu platforma galda lomu spēļu sesiju vadīšanai tiešsaistē ar kartēm, varoņu lapām, automatizāciju un balss/video integrāciju.
Izvēlies Foundry VTT VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop ir vadošā komerciālā, bet pašu mitinātā platforma galda lomu spēļu spēlēšanai tiešsaistē. Izveidota uz modulāra JavaScript dzinēja ar plašu atbalstu Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu un desmitiem citu sistēmu, izmantojot kopienas moduļus, tā nodrošina profesionālas kvalitātes dinamisku apgaismojumu, redzamības līniju, animētus žetonus, kauliņu mešanas automatizāciju un plašu makro valodu pielāgotai spēles mehānikai.
Pašmitinot Foundry uz tava VPS, katra kampaņa, varoņu lapa un kaujas karte paliek tavā tiešā kontrolē — bez SaaS maksām par sesiju, bez ikmēneša mākoņpakalpojumu izmaksām un bez trešo pušu piekļuves tavu spēlētāju spēles datiem. Ir nepieciešama maksas Foundry licence, un tā tiek iegādāta vienreiz no foundryvtt.com.
Foundry VTT galvenās iespējas
Dinamisks apgaismojums un redze
Uz flīzēm balstīta kara migla, redzamības līnijas aprēķini, dinamiski gaismas avoti un redzamība katram žetonam nodrošina spēlētājiem kino kvalitātes pazemes izpētes pieredzi.
Sistēma un moduļu tirgus
Vietējais atbalsts D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu un 100+ citām sistēmām, izmantojot kopienas moduļus un satura pakotnes.
Kauliņu automatizācija
Iebūvēts kauliņu metējs ar tērzēšanas integrāciju, formulu parsētāju un sistēmas noteikumiem, kas automatizē uzbrukuma metienus, bojājumus, glābšanās metienus un prasmju pārbaudes.
Balss un video tērzēšana
Izvēles WebRTC balss un video kanāli darbojas tieši Foundry, lai grupām nebūtu nepieciešami Discord, Zoom vai citi ārējie rīki.
Makro un JavaScript
Pilna makro sistēma ar JavaScript piekļuvi spēles stāvoklim ļauj spēles meistariem automatizēt sarežģītu mehāniku, veidot pielāgotas pogas un radīt dinamiskas ainas.
Noturīgas kampaņas
Pasaules, tēli, žurnāli, ainas un spēlētāju dati saglabājas starp sesijām un saglabājas pēc konteineru atjauninājumiem, izmantojot vienu nosauktu sējumu.
Kāpēc izmantot Foundry VTT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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