Instalēt Headroom ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda konteksta saspiešanas starpniekserveris, kas samazina LLM marķieru patēriņu par 60–95% AI aģentiem un kodēšanas rīkiem.
Izvēlies Headroom VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Headroom
Headroom ir atvērtā koda konteksta kompresijas starpprogrammatūra AI (mākslīgā intelekta) aģentiem un LLM (lielu valodu modeļu) darbinātām lietojumprogrammām. Izvietots kā caurspīdīgs starpniekserveris, tas atrodas starp tavu aģentu un jebkuru ar OpenAI saderīgu API (lietojumprogrammu saskarnes) galapunktu, automātiski saspiežot rīku izvades datus, žurnālus, RAG (retrieval-augmented generation) fragmentus, failus un sarunu vēsturi — samazinot marķieru lietojumu par 60–95% bez atbildes precizitātes zuduma.
Headroom dabiski integrējas ar Claude Code, Cursor un citiem ar MCP (Multi-Cloud Platform) saderīgiem rīkiem, izmantojot tā iebūvēto MCP servera saskarni. Pašmitināšana tavā VPS (virtuālā privātā serverī) novērš trešo pušu datu iedarbību un dod tev pilnīgu kontroli pār to, kuram AI (mākslīgā intelekta) aizmugursistēmai tavi aģenti pieslēdzas.
Headroom galvenās iespējas
Milzīgi token ietaupījumi
Saspiež rīku izvades, žurnālfailus un sarunu vēsturi pirms nosūtīšanas uz LLM, samazinot marķieru lietojumu par 60–95%, nezaudējot precizitāti.
Bez koda proksijs
Darbojas kā tiešs starpniekserveris starp tavu aģentu un jebkuru ar OpenAI saderīgu API — nav nepieciešamas SDK izmaiņas, lai nekavējoties sāktu ietaupīt žetonus.
Konteksta deduplikācija
Automātiski novērš kopīgā konteksta dublikātus starp Claude, Codex, Gemini un citiem aģentiem, kas darbojas vienā sesijā.
MCP servera atbalsts
Nodrošina piekļuvi kompresijas rīkiem kā MCP galapunktiem, dabiski integrējoties ar Claude Code, Cursor un jebkuru ar MCP saderīgu kodēšanas aģentu.
Pielāgota aizmugursistēmas maršrutēšana
Novirzīt pieprasījumus uz jebkuru ar OpenAI saderīgu aizmugursistēmu, konfigurējot vienu vides mainīgo — nav nepieciešamas aģenta koda izmaiņas.
Kāpēc izmantot Headroom pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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