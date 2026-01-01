Izvietot ILLA Builder ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda zema koda platforma iekšējo rīku, informācijas paneļu un administrēšanas paneļu vizuālai izveidei.
Izvēlies ILLA Builder VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ILLA Builder
ILLA Builder ir atvērtā koda zema koda izstrādes platforma, kas ļauj komandām veidot iekšējos rīkus, informācijas paneļus un administrēšanas paneļus bez plašas front-end inženierijas. Velc-un-met komponentu bibliotēka apvienojumā ar atbalstu vairāk nekā 40 integrācijām — ieskaitot PostgreSQL, MySQL, REST API un GraphQL — nozīmē, ka izstrādātāji var savienot reālus datu avotus un piegādāt strādājošas lietojumprogrammas stundās, nevis nedēļās.
ILLA Builder pašmitināšana uz tava VPS saglabā biznesa datus tavā infrastruktūrā, novēršot bažas par SaaS datu koplietošanas politikām vai cenu par lietotāju. Viss-vienā Docker attēls ietver visu nepieciešamo platformas darbināšanai, ar noturīgiem sējumiem, kas nodrošina, ka tavi projekti un savienotie resursi tiek saglabāti pēc restartēšanas un atjauninājumiem.
ILLA Builder galvenās iespējas
Velc un nomet konstruktors
Saliec lietotāja saskarnes no bagātīgas komponentu bibliotēkas — tabulas, veidlapas, diagrammas un citas — velkot tās uz audekla, nerakstot izkārtojuma kodu.
40+ datu integrācijas
Savieno tieši ar PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL un citiem populāriem pakalpojumiem, lai darbinātu tavas lietotnes ar reāllaika datiem.
JavaScript visur
Raksti pielāgotu loģiku, izmantojot JavaScript, lai pārveidotu datus, aktivizētu darbības un pievienotu nosacītu uzvedību, kas pārsniedz to, ko parasti atļauj bezkoda rīki.
Reāllaika sadarbība
Vairāki komandas dalībnieki var vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu lietojumprogrammu, padarot to praktisku inženieru un operāciju komandām, lai kopīgi veidotu un pilnveidotu.
Pašuzturēta datu kontrole
Izmantojot savu VPS, visi pievienotie datu avoti un lietojumprogrammas loģika paliek jūsu infrastruktūrā, atbalstot atbilstības un datu atrašanās vietas prasības.
Kāpēc izmantot ILLA Builder pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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