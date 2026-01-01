Plex izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Pasaulē populārākais pašmitinātais mediju serveris filmu, TV šovu, mūzikas un fotoattēlu straumēšanai uz jebkuru ierīci.
Izvēlies Plex VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Plex
Plex pārveido tavu personīgo mediju kolekciju par izsmalcinātu straumēšanas pakalpojumu, kas konkurē ar Netflix vai Spotify. Tas automātiski iegūst plakātu attēlus, aprakstus, aktieru informāciju un vērtējumus tavām filmām, TV pārraidēm un mūzikai — pārvēršot neapstrādātus failus skaisti sakārtotā bibliotēkā, kas pieejama no jebkuras ierīces vai atrašanās vietas.
Plex pašmitināšana tavā paša VPS nodrošina tev pieejamību 24/7 neatkarīgi no mājas interneta darbības laika, īpašu CPU vienmērīgai vairāku vienlaicīgu straumju pārkodēšanai un uzņēmuma līmeņa augšupielādes joslas platumu, lai attālā piekļuve nekad nebuferizētos — pat ar 4K saturu.
Plex galvenās iespējas
Universāls ierīču atbalsts
Vietējās lietotnes operētājsistēmām iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, viedtelevizoriem, spēļu konsolēm un pārlūkprogrammām nodrošina, ka tava bibliotēka ir sasniedzama no katra ekrāna, kas tev pieder.
Automātiskie metadati
Plex automātiski iegūst afišu attēlus, vērtējumus, informāciju par aktieriem un aprakstus no TMDb, TVDb un MusicBrainz, pārvēršot neapstrādātus failus profesionāli katalogētā kolekcijā.
Aparatūras pārkodēšana
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC un AMD AMF paātrinājums konvertē video reāllaikā, lai jebkura ierīce varētu atskaņot jebkuru formātu bez buferizācijas vai kvalitātes zuduma.
Tiešraides TV & DVR
Savieno Plex ar saderīgu uztvērēju, lai ierakstītu virszemes apraides, izveidojot personīgo DVR, kas aizstāj kabeļtelevīziju ar bezmaksas vietējiem kanāliem un laika nobīdes skatīšanos.
Pārvaldīti lietotāju konti
Izveido atsevišķus profilus katram ģimenes loceklim ar individuālu skatīšanās vēsturi, vecāku kontroli un satura vērtējuma filtriem — viss tiek pārvaldīts no viena administrācijas paneļa.
Kāpēc izmantot Plex pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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