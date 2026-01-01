Izvietot Shlink ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts URL saīsinātājs ar zīmolotām īsajām saitēm, klikšķu analīzi, QR kodiem un pilnu REST API.
Izvēlies Shlink VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shlink
Shlink ir jaudīgs atvērtā koda URL saīsināšanas pakalpojums, kas dod tev pilnīgu kontroli pār savu saišu infrastruktūru. Atšķirībā no komerciāliem pakalpojumiem, kas uzliek zīmolu, cenu līmeņus vai datu koplietošanas prasības, Shlink ļauj tev izveidot zīmolotus īsos linkus savā domēnā bez trešo pušu atkarības.
Pašmitināšana Shlink uz tava VPS nozīmē, ka tavi klikšķu dati, analītika un saišu konfigurācijas paliek pilnībā tavā kontrolē. Ar vairāk nekā 4600 GitHub zvaigznēm, Shlink ir pārbaudīts, aktīvi uzturēts projekts, kam uzticas uzņēmumi, satura veidotāji un izstrādātāji, kam nepieciešama uzticama URL saīsināšana bez piegādātāja piesaistes.
Shlink galvenās iespējas
Zīmolotas īsās saites
Izveido īsās saites savā pielāgotajā domēnā, saglabājot sava zīmola konsekvenci visā kopīgotajā saturā.
Klikšķu analītika
Izseko detalizētu klikšķu statistiku, tostarp ģeogrāfisko atrašanās vietu, ierīces veidu un novirzītāja datus katrai īsajai saitei.
QR koda ģenerēšana
Automātiski ģenerē QR kodus jebkurai īsajai saitei, gatavus drukātiem materiāliem, prezentācijām un bezsaistes kampaņām.
REST API piekļuve
Programmatiski izveidot un pārvaldīt saites, izmantojot pilnvērtīgu REST API, nodrošinot integrāciju ar taviem esošajiem rīkiem un darbplūsmām.
Saites derīguma termiņš un drošība
Iestati derīguma termiņus un ar paroli aizsargā sensitīvas saites, lai kontrolētu piekļuvi un nodrošinātu koplietošanu ar laika ierobežojumu.
Kāpēc izmantot Shlink pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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