Uzstādīt DOMjudge ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda automatizēts programmēšanas sacensību tiesnesis, ko izmanto ICPC stila sacensībām ar iesniegumiem, rezultātu tabulām un komandu pārvaldību.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DOMjudge
DOMjudge ir nobriedusi atvērtā koda automatizēta tiesnešu sistēma programmēšanas konkursu rīkošanai ICPC stilā. Tā nodrošina reģionālos un pasaules fināla ICPC pasākumus, universitāšu programmēšanas kursus un tiešsaistes sacensības, nodrošinot tīmekļa saskarni dalībniekiem risinājumu iesniegšanai un tiesnešiem un administratoriem, lai pārvaldītu problēmas, valodas, komandas un tiešraides rezultātu tabulas.
Pašmitināšana DOMjudge uz tava paša VPS saglabā katru iesniegumu, testa gadījumu un vērtēšanas rezultātu infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru dalībnieku un bez augšupielādes ierobežojumiem, ko uzliek mitināšanas pakalpojums. Serveris ir pilnībā funkcionāls pats par sevi konkursu, problēmu un komandu konfigurēšanai, savukārt kompilēto valodu vērtēšanu veic atsevišķi izolēti judgehost darbinieki, kurus tu vari pievienot vēlāk.
DOMjudge galvenās iespējas
ICPC stila vērtēšana
Īsteno noteikumus, ko izmanto ICPC Starptautiskais studentu programmēšanas konkurss, tostarp soda laiku, rezultātu tabulas iesaldēšanu un spriedumu kategorijas, piemēram, "Nepareiza atbilde", "Laika ierobežojums" un "Izpildes kļūda".
Tiešraides rezultātu tablo
Publiskie un žūrijas rezultātu tablo tiek atjaunināti reāllaikā, tiklīdz tiek saņemti iesniegumi, ar konfigurējamu iesaldēšanu konkursa beigu posmā, lai nodrošinātu dramatisku noslēgumu.
Komandas un sacensību vadība
Administratora tīmekļa saskarne konkursu, komandu, lietotāju, piederību, problēmu, valodu un precizējumu pārvaldībai vairākos paralēlos pasākumos.
Smilškastes tiesnešserveri
Atsevišķi izvietojamie judgehost darbinieki kompilē un izpilda iesniegumus izolētās, uz cgroup balstītās smilškastēs ar stingriem CPU, atmiņas un diska ierobežojumiem.
REST API un CLP
Dokumentēts REST API plus integrācija ar Konkursa API specifikāciju ļauj tev savienot ārējās rezultātu tabulas, risināšanas rīkus un ICPC rīku ekosistēmu.
Daudzvalodu atbalsts
Komplektā iekļauts vērtēšanas atbalsts C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go un daudzām citām valodām, ar pilnu kompilēšanas un palaišanas konfigurāciju katrai valodai.
Kāpēc izmantot DOMjudge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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