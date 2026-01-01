Instalēt FreeCAD ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas parametriskais 3D CAD modelētājs, kas pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, izmantojot KasmVNC, bez nepieciešamības pēc lokālas instalācijas.
Izvēlies FreeCAD VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FreeCAD
FreeCAD ir bezmaksas un atvērtā koda parametrisks 3D CAD modelētājs, ko izmanto inženieri, produktu dizaineri un arhitekti visā pasaulē. Atšķirībā no uz tīklu balstītiem rīkiem, FreeCAD darbojas ar precīzu, uz ierobežojumiem balstītu ģeometriju, lai katru izmēru varētu mainīt jebkurā brīdī, nepārveidojot modeli no nulles. Šī veidne palaiž FreeCAD pārlūkprogrammā pieejamā darbvirsmā, izmantojot KasmVNC, pārvēršot jebkuru internetam pieslēgtu ierīci par spējīgu CAD darbstaciju.
Pašmitināšana FreeCAD uz tava VPS nozīmē, ka tava inženierijas vide — ieskaitot pielāgotas makro, detaļu bibliotēkas un projektu failus — vienmēr ir pieejama no jebkuras ierīces bez programmatūras instalāciju pārvaldīšanas vairākās mašīnās. Pastāvīga apjoma krātuve saglabā visu tavu darbu neskartu konteineru atjauninājumu un restartēšanas laikā.
FreeCAD galvenās iespējas
Piekļuve pārlūkprogrammā
Pilna FreeCAD darbvirsma, kas tiek piegādāta, izmantojot KasmVNC, ir pieejama no jebkuras modernas pārlūkprogrammas, neko neinstalējot lokāli.
Parametriskā modelēšana
Skicētājs, kas balstīts uz ierobežojumiem, un Detaļu dizaina darba vide ļauj tev mainīt jebkuru izmēru jebkurā laikā, neveidojot modeli no jauna.
Vairāku darba virsmu vide
Specializētas darba vides cietvielu modelēšanai, salikumiem, tehniskajiem rasējumiem, FEM analīzei un citam vienā lietojumprogrammā.
Standarta formāta atbalsts
Importējiet un eksportējiet STEP, IGES, STL, DXF un SVG failus saderībai ar citiem CAD rīkiem un ražošanas darbplūsmām.
Python skriptēšana
Automatizē atkārtotus uzdevumus, izveido pielāgotas makrokomandas un veido jaunas darbstacijas, izmantojot iebūvēto Python skriptēšanas dzinēju.
Kāpēc izmantot FreeCAD pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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