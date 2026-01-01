Izvietot WireMock ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Nozares standarta HTTP API maketa serveris REST pakalpojumu simulēšanai, malu gadījumu testēšanai un paralēlai izstrādei.
Izvēlies WireMock VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WireMock
WireMock ir atvērtā koda HTTP API simulators, kas ļauj inženieru komandām aizstāt reālus pakalpojumus ar programmējamiem maketiem. Definējiet stabus, izmantojot REST API vai JSON failus, saskaņojiet ienākošos pieprasījumus pēc URL, galvenēm, vaicājuma parametriem, sīkdatnēm vai pamatteksta satura un atgrieziet dinamiskas atbildes, kas ģenerētas ar Handlebars veidņu izmantošanu. Ierakstiet reālu datplūsmu un atskaņojiet to vēlāk, lai reproducētu ražošanas scenārijus bezsaistē.
WireMock pašmitināšana jūsu pašu virtuālajā privātajā serverī (VPS) nodrošina katrai komandai kopīgu maketu vidi līgumu testēšanai, demonstrācijas datiem, trešo pušu API aizstājējiem un haosa scenārijiem, piemēram, latentuma injekcijai vai nepareizi formatētām datu paketēm. Pastāvīgi sējumi saglabā jūsu kartēšanas definīcijas, atbildes failus un pielāgotos paplašinājumus neskartus atkārtotas izvietošanas laikā, lai jūsu testa aprīkojums ceļotu kopā ar serveri.
WireMock galvenās iespējas
Elastīga pieprasījumu saskaņošana
Saskaņot ienākošos HTTP pieprasījumus ar URL modeļiem, galvenēm, vaicājumu parametriem, sīkdatnēm un JSON vai XML pamatteksta saturu precīzai stabu atlasei.
Dinamiskā atbilžu šablonēšana
Ģenerē atbildes lidojumā, izmantojot Handlebars veidnes ar piekļuvi pieprasījuma datiem, nejaušām vērtībām, datumiem un pielāgotiem palīgiem.
Ierakstīt un atskaņot
Uztver reāllaika datplūsmu pret reālu augšupējo straumi un vēlāk atkārto ierakstītās mijiedarbības, lai reproducētu scenārijus bez tīkla atkarībām.
Kļūdu un aizkaves simulācija
Ievadi konfigurējamus aizkavējumus, pārtrauktus savienojumus un nepareizi formatētas datu paketes, lai pārbaudītu, kā tava lietojumprogramma apstrādā neuzticamus pakārtotos pakalpojumus.
Stāvokļa scenāriji
Modelē daudzpakāpju darbplūsmas ar stāvokļa mašīnām, lai tas pats galapunkts varētu atgriezt dažādas atbildes atkarībā no iepriekšējām mijiedarbībām.
Admin REST API
Pārvaldi maketus, pieprasījumu žurnālus, scenārijus un ierakstus programmatiski, izmantojot administratora API, CI/CD automatizācijai un rīku integrācijām.
Kāpēc izmantot WireMock pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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