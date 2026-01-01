Izvietot Mail-Archiver ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināta e-pasta arhivēšanas platforma, kas savienojas ar jebkuru IMAP vai Microsoft 365 pastkasti un saglabā katru ziņojumu lokāli.
Izvēlies Mail-Archiver VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mail-Archiver
Mail-Archiver ir atvērtā koda e-pasta arhivēšanas un meklēšanas platforma, kas veidota uz ASP.NET Core un PostgreSQL. Tā savienojas ar IMAP un Microsoft 365 kontiem, izmantojot Graph API, automātiski sinhronizējot e-pastus pēc konfigurējama grafika, lai tev vienmēr būtu meklējama, lokāla katra ziņojuma un pielikuma kopija.
Pašrocīga e-pasta arhīva uzturēšana nodrošina atbilstību, audita pēdas un ilgtermiņa glabāšanu tavā pilnīgā kontrolē — bez trešo pušu mākoņpiekļuves, bez maksas par katru pastkasti un bez atkarības no tava e-pasta pakalpojumu sniedzēja saglabāšanas politikas. E-pastus var eksportēt kā .mbox vai .eml arhīvus, atjaunot jebkurā pastkastē vai meklēt dažu sekunžu laikā gadu garumā.
Mail-Archiver galvenās iespējas
IMAP un M365 sinhronizācija
Automātiski arhivē e-pastus no jebkuras IMAP vai Microsoft 365 pastkastes pēc konfigurējama grafika, saglabājot tavu lokālo kopiju vienmēr atjauninātu.
Pilna teksta meklēšana
Meklē visos arhivētajos e-pastos un pielikumos uzreiz, filtrējot pēc sūtītāja, datumu diapazona un pastkastes.
Eksportēt un atjaunot
Eksportē visas pastkastes kā .mbox vai saspiestus .eml failus, vai atjauno atlasītās e-pasta vēstules atpakaļ uz jebkuru galamērķa pastkasti.
Daudzlietotāju piekļuve
Pārvaldīt vairākus lietotājus ar administratora, pašpārvaldnieka un standarta lomām, katrai ar konta atļaujām un pilnu piekļuves žurnālu.
Saglabāšanas politikas
Automātiski dzēst e-pasta ziņojumus no avota pasta servera pēc noteikta dienu skaita, saglabājot vietējo arhīvu neskartu.
MBox un EML imports
Importēt esošos .mbox vai .eml arhīvus līdz 10 GB, lai pārietu no citiem e-pasta klientiem vai arhīvēšanas rīkiem.
Kāpēc izmantot Mail-Archiver pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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