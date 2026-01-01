Izvietot Papermerge ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma ar automātisku OCR, pilna teksta meklēšanu un uz tagiem balstītu organizāciju visiem taviem skenētajiem dokumentiem.
Izvēlies Papermerge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Papermerge
Papermerge ir atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma, kas izstrādāta, lai fiziskos dokumentus pārvērstu meklējamā, sakārtotā digitālā arhīvā. Augšupielādē PDF failus vai skenētus attēlus, un Papermerge automātiski izvelk tekstu, izmantojot OCR, padarot katru rēķinu, līgumu un kvīti uzreiz atrodamu pēc satura. Uz tagiem balstīta organizācija, mapju hierarhijas un pielāgoti metadatu lauki sniedz tev precīzu kontroli pār to, kā dokumenti tiek strukturēti un izgūti. Vairāku lietotāju atbalsts ar uz lomām balstītām atļaujām padara to piemērotu gan maziem uzņēmumiem, gan profesionālām praksēm.
Pašmitināšana Papermerge savā VPS nozīmē, ka sensitīvi finanšu ieraksti, juridiskie dokumenti un personīgie faili nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Tu izvairies no ikmēneša mākoņkrātuves maksām, vienlaikus iegūstot neierobežotu dokumentu ietilpību, iespēju ieviest pielāgotas saglabāšanas politikas un elastību integrēties ar esošajām darbplūsmām, izmantojot Papermerge REST API.
Papermerge galvenās iespējas
Automātiska OCR ekstrakcija
Papermerge automātiski iegūst meklējamu tekstu no PDF failiem un skenētiem attēliem augšupielādes laikā, pārvēršot skenētu dokumentu kaudzi par vaicājamu datubāzi.
Pilna teksta meklēšana
Meklē visā saturā un metadatos katrā dokumentā tavā arhīvā, izmantojot filtrus pēc datuma, birkām un pielāgotiem laukiem precīzai atgūšanai.
Birku un mapju organizācija
Apvieno mapju hierarhijas ar elastīgām atzīmēm un pielāgotiem metadatu laukiem, lai izveidotu organizācijas struktūru, kas atbilst tam, kā patiesībā darbojas tavs bizness.
Daudzlietotāju atļaujas
Lomu piekļuves kontrole ļauj komandām koplietot vienu dokumentu arhīvu, vienlaikus saglabājot sensitīvus failus redzamus tikai pilnvarotiem lietotājiem.
PDF lapas darbības
Apvieno, sadali un pārkārto PDF lapas tieši Papermerge iekšienē, novēršot nepieciešamību pēc atsevišķa PDF redaktora, tīrot skenētos dokumentus.
Kāpēc izmantot Papermerge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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