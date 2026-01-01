Papermerge ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Papermerge ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma ar automātisku OCR, pilna teksta meklēšanu un uz tagiem balstītu organizāciju visiem taviem skenētajiem dokumentiem.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Papermerge ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Izvēlies Papermerge VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Papermerge

Papermerge ir atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma, kas izstrādāta, lai fiziskos dokumentus pārvērstu meklējamā, sakārtotā digitālā arhīvā. Augšupielādē PDF failus vai skenētus attēlus, un Papermerge automātiski izvelk tekstu, izmantojot OCR, padarot katru rēķinu, līgumu un kvīti uzreiz atrodamu pēc satura. Uz tagiem balstīta organizācija, mapju hierarhijas un pielāgoti metadatu lauki sniedz tev precīzu kontroli pār to, kā dokumenti tiek strukturēti un izgūti. Vairāku lietotāju atbalsts ar uz lomām balstītām atļaujām padara to piemērotu gan maziem uzņēmumiem, gan profesionālām praksēm.

Pašmitināšana Papermerge savā VPS nozīmē, ka sensitīvi finanšu ieraksti, juridiskie dokumenti un personīgie faili nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Tu izvairies no ikmēneša mākoņkrātuves maksām, vienlaikus iegūstot neierobežotu dokumentu ietilpību, iespēju ieviest pielāgotas saglabāšanas politikas un elastību integrēties ar esošajām darbplūsmām, izmantojot Papermerge REST API.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Papermerge galvenās iespējas

Automātiska OCR ekstrakcija

Papermerge automātiski iegūst meklējamu tekstu no PDF failiem un skenētiem attēliem augšupielādes laikā, pārvēršot skenētu dokumentu kaudzi par vaicājamu datubāzi.

Pilna teksta meklēšana

Meklē visā saturā un metadatos katrā dokumentā tavā arhīvā, izmantojot filtrus pēc datuma, birkām un pielāgotiem laukiem precīzai atgūšanai.

Birku un mapju organizācija

Apvieno mapju hierarhijas ar elastīgām atzīmēm un pielāgotiem metadatu laukiem, lai izveidotu organizācijas struktūru, kas atbilst tam, kā patiesībā darbojas tavs bizness.

Daudzlietotāju atļaujas

Lomu piekļuves kontrole ļauj komandām koplietot vienu dokumentu arhīvu, vienlaikus saglabājot sensitīvus failus redzamus tikai pilnvarotiem lietotājiem.

PDF lapas darbības

Apvieno, sadali un pārkārto PDF lapas tieši Papermerge iekšienē, novēršot nepieciešamību pēc atsevišķa PDF redaktora, tīrot skenētos dokumentus.

Kāpēc izmantot Papermerge pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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