Izvietot Unmanic ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mediju bibliotēkas optimizētājs, kas automātiski pārkodē un konvertē failus tavos vēlamajos formātos.
Izvēlies Unmanic VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Unmanic
Unmanic ir pašmitināts multivides bibliotēkas optimizācijas rīks, kas automātiski skenē tavus failus un pārkodē tos konsekventos formātos, izmantojot FFmpeg. Tā vietā, lai manuāli konvertētu failus vai rakstītu skriptus, Unmanic nepārtraukti uzrauga bibliotēkas direktoriju, identificē failus, kas neatbilst taviem konfigurētajiem izvades priekšiestatījumiem, un ievieto tos apstrādes rindā — viss tiek pārvaldīts, izmantojot tīmekļa saskarni.
Pašmitinot Unmanic uz VPS, tu iegūsti nepārtrauktu konvertēšanas plūsmu savai multivides kolekcijai. Neatkarīgi no tā, vai tu standartizē video kodekus, samazini failu izmērus vai apstrādā DVR ierakstus, Unmanic veic darbus fonā, neprasot, lai tavs galddators būtu ieslēgts.
Unmanic galvenās iespējas
Automatizēta bibliotēkas skenēšana
Unmanic nepārtraukti skenē tavu multivides direktoriju un ievieto rindā failus, kas neatbilst taviem konfigurētajiem izvades priekšiestatījumiem apstrādei.
FFmpeg darbināta pārkodēšana
Pārkodēt video un audio uz jebkuru formātu vai kodeku, ko atbalsta FFmpeg, ieskaitot H.264, H.265, AV1 un AAC.
Spraudņu sistēma
Paplašini Unmanic ar kopienas spraudņiem, lai noņemtu reklāmas, pārdēvētu failus, saspiestu arhīvus un veiktu citas darbības.
Reāllaika failu uzraudzība
Jauni vai modificēti faili tiek automātiski noteikti, tāpēc tikko pievienotie multivides faili tiek ievietoti rindā apstrādei bez manuālas iejaukšanās.
Uzdevumu rindas pārvaldība
Pārvaldi vienlaicīgus konversijas darbus ar vizuālu rindu, kas parāda tiešraides progresu, aptuveno laiku un apstrādes vēsturi.
Kāpēc izmantot Unmanic pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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