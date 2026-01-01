Izvietot Fireshare ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta video un attēlu koplietošanas platforma spēļu klipiem ar unikālām koplietojamām saitēm un ar paroli aizsargātu piekļuvi.
Izvēlies Fireshare VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.
Ko tu vari izveidot ar Fireshare
Fireshare ir pašmitināta mediju koplietošanas platforma, kas paredzēta spēļu klipu, video un attēlu koplietošanai, izmantojot unikālas, katram vienumam koplietojamas saites. Augšupielādē savus ierakstus vienreiz un kopīgo tos individuāli ar draugiem vai publiski — katrs klips iegūst savu URL, ar papildu paroles aizsardzību vienumiem, kurus vēlies saglabāt daļēji privātus.
Atšķirībā no mākoņpakalpojumu video pakalpojumiem, Fireshare darbojas pilnībā uz tava paša VPS bez augšupielādes ierobežojumiem, bez ūdenszīmēm un bez konta, kas nepieciešams skatītājiem. Saturs ir sakārtots pēc spēles, pārlūkojams publiskā vai privātā plūsmā un abonējams, izmantojot RSS — sniedzot tavai auditorijai pienācīgu vietu tavam video saturam, nesūtot tos uz trešās puses platformu.
Fireshare galvenās iespējas
Klipu koplietojamās saites
Katrs video un attēls iegūst unikālu publisku URL, ko vari tieši kopīgot — nav piespiedu konta izveides vai platformas pāradresācijas skatītājiem.
Ar paroli aizsargāta koplietošana
Bloķē atsevišķus klipus vai visu savu plūsmu aiz paroles, lai tu precīzi kontrolētu, kurš var skatīt tavu saturu.
Uz spēlēm balstīta organizācija
Atzīmē un pārlūko saturu pēc spēles nosaukuma, saglabājot savus klipus sakārtotus un atvieglojot skatītājiem atrast videomateriālus konkrētai spēlei.
RSS plūsmas atbalsts
Fireshare ģenerē RSS plūsmas, lai sekotāji varētu abonēt un saņemt paziņojumus ikreiz, kad tu publicē jaunus klipus vai attēlus.
Iebūvēta video transkodēšana
Uz CPU balstīta transkodēšana automātiski apstrādā augšupielādētos failus tīmeklim optimizētos formātos, lai klipi raiti atskaņotos jebkurā pārlūkprogrammā bez manuālas konvertēšanas.
Kāpēc izmantot Fireshare pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
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Sāc lokāli, audz globāli
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
30 dienu naudas atmaksas garantija
Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.
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