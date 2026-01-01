Izvietot Memgraph ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas atmiņā esoša grafu datubāze, kas paredzēta reāllaika analīzei savienotiem datiem, AI darbplūsmām un straumēšanas cauruļvadiem.
Izvēlies Memgraph VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Memgraph
Memgraph ir atmiņā esoša grafu datubāze, kas izstrādāta reāllaika pārlūkošanai lielās, savstarpēji savienotās datu kopās. Tā ir pilnībā saderīga ar Cypher — padarot to par tiešu Neo4j vaicājumu aizstājēju — vienlaikus nodrošinot ievērojami zemāku latentumu straumēšanas un notikumu vadītās darba slodzēs. Komplektā iekļautā MAGE bibliotēka pievieno vairāk nekā 50 grafu algoritmu moduļus (PageRank, kopienas noteikšana, īsākie ceļi un citi), kas darbojas dabiski datubāzē bez ārējiem ietvariem.
Šī izvietošana savieno Memgraph ar Memgraph Lab, pārlūkprogrammā balstītu vizuālo vaicājumu saskarni Cypher vaicājumu rakstīšanai, grafu struktūras izpētei un algoritmu eksperimentu veikšanai. Abu palaišana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār atmiņas piešķiršanu, datu saglabāšanu un piekļuves politikām — bez mākoņpakalpojumu cenu noteikšanas par katru mezglu vai piegādātāja ierobežojumiem.
Memgraph galvenās iespējas
Veiktspēja atmiņā
Grafu dati tiek pilnībā glabāti RAM atmiņā, nodrošinot pārlūkošanu apakšmilisekundēs un reāllaika vaicājumu atbildes pat dziļi savienotās datu kopās.
Cypher saderība
Pilns openCypher atbalsts nozīmē, ka esošie Neo4j vaicājumi, draiveri un rīki migrē ar minimālām izmaiņām vaicājumu sintaksē.
MAGE algoritmu bibliotēka
Vairāk nekā 50 iebūvēti grafu algoritmi — PageRank, starpniecības centralitāte, kopienu noteikšana, saišu prognozēšana — darbojas kā vietējie vaicājumu moduļi bez ārējām cauruļvadu sistēmām.
Memgraph Lab lietotāja saskarne
Pārlūkprogrammas vizuālais interfeiss Cypher vaicājumu rakstīšanai un izpildei, grafu topoloģijas pārbaudei un algoritmu rezultātu interaktīvai izpētei.
Straumēšanas datu ievade
Iebūvētās Kafka un Pulsar integrācijas ļauj veikt nepārtrauktus grafiku atjauninājumus no notikumu plūsmām bez pakešu ETL cauruļvadiem vai ārējiem savienotājiem.
GraphRAG un AI atmiņa
Grafu struktūras atmiņa un izguve papildina LLM lietojumprogrammas ar attiecībām atbilstošu kontekstu, nodrošinot precīzākas atbildes AI aģentos un tērzēšanas robotos.
Kāpēc izmantot Memgraph pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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