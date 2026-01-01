Memgraph ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Memgraph ar viena klikšķa instalāciju.

Augstas veiktspējas atmiņā esoša grafu datubāze, kas paredzēta reāllaika analīzei savienotiem datiem, AI darbplūsmām un straumēšanas cauruļvadiem.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Memgraph ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Memgraph VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Memgraph

Memgraph ir atmiņā esoša grafu datubāze, kas izstrādāta reāllaika pārlūkošanai lielās, savstarpēji savienotās datu kopās. Tā ir pilnībā saderīga ar Cypher — padarot to par tiešu Neo4j vaicājumu aizstājēju — vienlaikus nodrošinot ievērojami zemāku latentumu straumēšanas un notikumu vadītās darba slodzēs. Komplektā iekļautā MAGE bibliotēka pievieno vairāk nekā 50 grafu algoritmu moduļus (PageRank, kopienas noteikšana, īsākie ceļi un citi), kas darbojas dabiski datubāzē bez ārējiem ietvariem.

Šī izvietošana savieno Memgraph ar Memgraph Lab, pārlūkprogrammā balstītu vizuālo vaicājumu saskarni Cypher vaicājumu rakstīšanai, grafu struktūras izpētei un algoritmu eksperimentu veikšanai. Abu palaišana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār atmiņas piešķiršanu, datu saglabāšanu un piekļuves politikām — bez mākoņpakalpojumu cenu noteikšanas par katru mezglu vai piegādātāja ierobežojumiem.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Memgraph galvenās iespējas

Veiktspēja atmiņā

Grafu dati tiek pilnībā glabāti RAM atmiņā, nodrošinot pārlūkošanu apakšmilisekundēs un reāllaika vaicājumu atbildes pat dziļi savienotās datu kopās.

Cypher saderība

Pilns openCypher atbalsts nozīmē, ka esošie Neo4j vaicājumi, draiveri un rīki migrē ar minimālām izmaiņām vaicājumu sintaksē.

MAGE algoritmu bibliotēka

Vairāk nekā 50 iebūvēti grafu algoritmi — PageRank, starpniecības centralitāte, kopienu noteikšana, saišu prognozēšana — darbojas kā vietējie vaicājumu moduļi bez ārējām cauruļvadu sistēmām.

Memgraph Lab lietotāja saskarne

Pārlūkprogrammas vizuālais interfeiss Cypher vaicājumu rakstīšanai un izpildei, grafu topoloģijas pārbaudei un algoritmu rezultātu interaktīvai izpētei.

Straumēšanas datu ievade

Iebūvētās Kafka un Pulsar integrācijas ļauj veikt nepārtrauktus grafiku atjauninājumus no notikumu plūsmām bez pakešu ETL cauruļvadiem vai ārējiem savienotājiem.

GraphRAG un AI atmiņa

Grafu struktūras atmiņa un izguve papildina LLM lietojumprogrammas ar attiecībām atbilstošu kontekstu, nodrošinot precīzākas atbildes AI aģentos un tērzēšanas robotos.

Kāpēc izmantot Memgraph pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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