Izvietot October CMS ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta PHP satura pārvaldības sistēma, kas balstīta uz Laravel ietvara, modernu, elastīgu mājaslapu un tīmekļa lietojumprogrammu veidošanai.
Izvēlies October CMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar October CMS
October CMS ir moderna satura pārvaldības sistēma, kas izveidota uz Laravel PHP ietvara. Paredzēta gan izstrādātājiem, gan satura komandām, tā apvieno tīru aizmugures saskarni ar jaudīgu tēmu un spraudņu arhitektūru, padarot vienkāršu pielāgotu mājaslapu un tīmekļa lietojumprogrammu izveidi jebkurā sarežģītības pakāpē.
Pašmitināšana October CMS uz tava VPS dod tev pilnīgu īpašumtiesības pār tavu saturu, tēmām un spraudņiem bez maksas par vietni vai piegādātāja bloķēšanas. Ar atbalstu MySQL un MariaDB, bagātīgu kopienas spraudņu ekosistēmu un izstrādātājiem draudzīgu koda bāzi, tā pielāgojas visam, sākot no vienkāršiem emuāriem līdz sarežģītām daudzlapu platformām.
October CMS galvenās iespējas
Laravel pamats
Izveidots uz Laravel PHP ietvara, piedāvājot Eloquent ORM, Artisan CLI un pazīstamas konvencijas, kas padara pielāgošanu un paplašināšanu vienkāršu PHP izstrādātājiem.
Plugin ekosistēma
Paplašini funkcionalitāti ar kopienas un oficiālajiem spraudņiem, kas aptver veidlapas, SEO, galerijas un autentifikāciju, nerakstot pielāgotu kodu.
Vizuālais Backend redaktors
Pārvaldi lapas, izkārtojumus, daļas un satura blokus, izmantojot intuitīvu aizmugures saskarni, neveicot failu rediģēšanu tieši serverī.
Elastīga tēmu sistēma
Veido vai pielāgo tēmas, izmantojot Twig veidņu sistēmu un YAML definētas komponentu konfigurācijas, kas skaidri atdala prezentāciju no lietojumprogrammas loģikas.
Bezgalvas satura API
Atklāj saturu, izmantojot REST API galapunktus, lai darbinātu bezgalvas priekšgala saskarnes kopā ar tradicionālajām servera renderētajām lapām no tās pašas instalācijas.
Kāpēc izmantot October CMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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