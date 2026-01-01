Kodi instalēšana ar vienu klikšķi.
Bezgalvas Kodi multivides bibliotēkas serveris multivides datubāzes centralizēšanai un koplietošanai vairākās Kodi instancēs.
Izvēlies Kodi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kodi
Šī bezgalvas Kodi izvietošana darbina pastāvīgu mediju bibliotēkas serveri bez displeja, ļaujot vairākiem Kodi klientiem tavā tīklā dalīties ar vienu centralizētu MariaDB atbalstītu datubāzi. Tā vietā, lai katra Kodi instance uzturētu savu atsevišķu bibliotēku, visi klienti pieslēdzas koplietojamai datubāzei vienotai skatīšanās vēsturei, vērtējumiem un metadatiem. Iebūvēta tīmekļa saskarne ļauj tev pārvaldīt mediju avotus, aktivizēt bibliotēkas skenēšanu un instalēt papildinājumus no jebkuras pārlūkprogrammas.
Pašmitināšana uz VPS padara tavu koplietojamo Kodi bibliotēku vienmēr pieejamu katram klientam tavā tīklā, neatkarīgi no tā, vai darbojas kāda cita iekārta. Pieslēdz savas citas Kodi instalācijas izvietošanas datubāzes un tīmekļa saskarnes portiem, lai sāktu koplietot savu bibliotēku.
Kodi galvenās iespējas
Centralizēta mediju bibliotēka
Uzturi kopīgu MariaDB atbalstītu multivides datubāzi, kurai pieslēdzas visi tavi Kodi klienti, novēršot dublētas bibliotēkas un sinhronizējot skatīšanās vēsturi.
Pārlūkprogrammas pārvaldība
Konfigurēt multivides avotus, meklēt jaunu saturu un pārvaldīt papildinājumus, izmantojot Kodi tīmekļa saskarni, bez fiziska displeja nepieciešamības.
Vienota skatīšanās vēsture
Visi pievienotie Kodi klienti koplieto vienu un to pašu skatīšanās progresu, vērtējumus un metadatus, lai tu varētu turpināt saturu no jebkuras ierīces.
Nepārtraukts bibliotēkas serveris
VPS nodrošina, ka tavs bibliotēkas serveris ir pieejams visu diennakti, pat tad, ja personālie datori vai multivides atskaņotāji ir izslēgti.
Papildinājumu pārvaldība
Instalējiet un pārvaldiet Kodi papildinājumus attālināti, izmantojot tīmekļa saskarni, paplašinot funkcionalitāti bez tiešas piekļuves konteineram.
Kāpēc izmantot Kodi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.