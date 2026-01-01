Izvieto Ghost ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda publicēšanas platforma profesionāliem emuāru autoriem, biļeteniem un maksas abonementiem.
Izvēlies Ghost VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ghost
Ghost ir pilnībā atvērtā koda bezgalvas satura pārvaldības sistēma (CMS), kas izveidota, ņemot vērā profesionālu izdevēju vajadzības. Atšķirībā no vispārējas nozīmes satura pārvaldības sistēmām, katra funkcija — no redaktora līdz vietējiem e-pasta jaunumiem un dalības pārvaldībai — ir īpaši izstrādāta rakstniekiem un tiešsaistes satura veidotājiem.
Pašmitināšana Ghost uz tava VPS nozīmē, ka tev pieder tavs abonentu saraksts, tu kontrolē savu saturu un izvairies no maksām par katru dalībnieku un platformas piesaistes. Ar iekļautu MySQL datubāzi tavi ieraksti, dalībnieki un iestatījumi saglabājas droši, bez atkarības no jebkāda trešās puses pakalpojuma.
Ghost galvenās iespējas
Iebūvētas dalības
Izveido bezmaksas vai maksas dalības līmeņus ar iebūvētu Stripe integrāciju — nav nepieciešami spraudņi vai papildu pakalpojumi.
Vietējie biļeteni
Sūtīt e-pasta biļetenus tieši abonentiem no Ghost, nepieslēdzot atsevišķu e-pasta platformu.
Moderna redaktors
Uz blokiem balstīts redaktors ar bagātīgiem multivides iegulumiem, galerijām un koda ievietošanu, kas paredzēts garformāta satura publicēšanai.
Bezgalvas CMS API
Satura un administrēšanas API ļauj tev piegādāt saturu jebkuram front-end ietvaram, saglabājot Ghost kā back-end.
SEO un plānošana
Iebūvēta SEO optimizācija, automātiskās vietņu kartes un satura plānošana nodrošina jūsu publikācijas veiktspēju un sakārtotību.
Kāpēc izmantot Ghost pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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