Uzstādīt LakeFS ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda Git-līdzīga versiju kontrole tavam datu ezeram, ieviešot zarošanu un izmaiņu fiksēšanu objektu krātuvē.
Izvēlies LakeFS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LakeFS
LakeFS ir atvērtā koda datu versiju pārvaldības platforma, kas datu ezeros izmanto Git līdzīgas darbplūsmas. Tā ļauj komandām veidot atzarus izolētai datu eksperimentēšanai, saglabāt reproducējamus momentuzņēmumus un atomiski apvienot izmaiņas — tas viss, nedublējot datus. LakeFS darbojas dabiski ar AWS S3, Azure Blob Storage un Google Cloud Storage, vienlaikus nodrošinot pilnībā ar S3 saderīgu API, lai esošajiem rīkiem nebūtu nepieciešamas izmaiņas.
LakeFS pašmitināšana tavā VPS dod datu un ML komandām pilnīgu kontroli pār savu datu versiju pārvaldības infrastruktūru. Neatkarīgi no tā, vai tev ir nepieciešami reproducējami mašīnmācīšanās eksperimenti, drošas testēšanas vides ETL cauruļvadiem vai iespēja atsaukt nepareizu datu ievadi, LakeFS nodrošina tādu pašu uzticamību datu operācijām, kādu Git nodrošina kodam.
LakeFS galvenās iespējas
Git-līdzīga datu zarošana
Izveido izolētus datu atzarojumus eksperimentēšanai vai iestudēšanai, nedublējot objektus, izmantojot nulles kopēšanas atzarojumu, ko nodrošina tikai metadati.
Reproducējami komiti
Veic datu momentuzņēmumu saglabāšanu jebkurā brīdī, lai mašīnmācīšanās eksperimentus un konveijera izpildes varētu precīzi reproducēt no zināma datu stāvokļa.
Atomiskās sapludināšanas
Apvienot datu atzarus atpakaļ galvenajā atomiski, nodrošinot, ka pakārtotie patērētāji vienmēr redz konsekventu un pilnīgu datu kopu.
S3 saderīgs API
LakeFS nodrošina pilnībā ar S3 saderīgu galapunktu, tāpēc Spark, Pandas un citi rīki var savienoties bez jebkādām koda izmaiņām.
Datu atgriešana
Uzreiz atgriezies pie jebkura iepriekšējā apstiprinājuma, lai atgūtos no nejaušām dzēšanām vai nepareizas datu ievades dažu sekunžu laikā.
Kāpēc izmantot LakeFS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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