Izvietot DHIS2 ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda veselības informācijas platforma, ko izmanto valstu veselības dienesti vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē.
Izvēlies DHIS2 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DHIS2
DHIS2 ir pasaulē lielākā atvērtā koda veselības informācijas pārvaldības sistēma, kas ieviesta vairāk nekā 70 valstīs, lai apkopotu, analizētu un ziņotu par ikdienas veselības, imunizācijas, slimību uzraudzības un loģistikas datiem. To izveidojusi Oslo Universitāte un globāla publiskā sektora partneru kopiena, un tā ir pamatā nacionālajām veselības programmām, kas apkalpo aptuveni 2,4 miljardus cilvēku.
Pašmitināšana DHIS2 uz tava paša VPS pilnībā saglabā sensitīvus pacientu un programmu datus tavā jurisdikcijā, ļauj tev pielāgot metadatus, informācijas paneļus un integrācijas vietējām darba plūsmām, un izvairīties no maksām par lietotāju, kas saistītas ar patentētiem HMIS piegādātājiem.
DHIS2 galvenās iespējas
Daudzkanālu datu iegūšana
Apkopot apkopotos, individuālos un notikumu datus, izmantojot tīmekļa veidlapas, Android klientus, SMS un masveida importēšanu tūkstošos objektu.
Vizuālā analītika
Veido šarnīrtabulas, diagrammas, kartes un informācijas paneļus tieši no apkopotajiem datiem, neeksportējot uz ārējiem rīkiem.
Izsekošanas programmas
Sekojiet līdzi atsevišķiem gadījumiem, saņēmējiem un piegādes ķēdēm laika gaitā, izmantojot konfigurējamas longitudinālās izsekošanas programmas.
Metadatu pārvaldība
Definēt organizācijas vienības, datu elementus, indikatorus un validācijas noteikumus, izmantojot elastīgu modeli, ko pielāgojušas veselības ministrijas.
RESTful Web API
Integrēt reģistrus, laboratorijas sistēmas un ziņošanas plūsmas, izmantojot dokumentētu REST API un DHIS2 lietotnes platformu.
Offline-first Android
Lauka darbinieki apkopo datus bezsaistē, izmantojot DHIS2 Android Capture lietotni, un sinhronizē tos, tiklīdz atjaunojas savienojums.
Kāpēc izmantot DHIS2 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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