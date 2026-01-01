Parse Server ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Parse Server ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda aizmugursistēma mobilajām un tīmekļa lietotnēm ar REST, GraphQL, reāllaika vaicājumiem, autentifikāciju un push paziņojumiem.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Parse Server ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Parse Server VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Parse Server

Parse Server ir atvērtā koda pēctecis oriģinālajai Parse platformai, nodrošinot pilnīgu aizmugursistēmu kā pakalpojumu mobilajām un tīmekļa lietojumprogrammām. Tas nodrošina objektu glabāšanu, lietotāju autentifikāciju, failu glabāšanu, paziņojumus un tiešraides vaicājumus, izmantojot automātiski ģenerētas REST un GraphQL API, novēršot lielāko daļu standarta koda, kas parasti nepieciešams savienotas lietotnes izlaišanai.

Pašmitināšana Parse Server uz tava VPS dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz lietotāju kontiem, lietojumprogrammu datiem un mākoņkoda loģiku — bez maksas par katru pieprasījumu, bez piegādātāja piesaistes un bez pārsteiguma migrācijas termiņiem. Šī izvietošana nāk komplektā ar MongoDB un oficiālo Parse Dashboard, lai tu varētu pārlūkot klases, veikt vaicājumus un pārvaldīt shēmu no pirmās dienas.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Parse Server galvenās iespējas

REST un GraphQL API

Katra klase, ko tu definē, ir nekavējoties pieejama, izmantojot automātiski ģenerētus REST un GraphQL galapunktus, lai iOS, Android un tīmekļa klienti varētu lasīt un rakstīt datus bez pielāgota servera koda.

Lietotāja autentifikācija

Iebūvēts lietotājvārds/parole, e-pasta verifikācija un sociālās pieteikšanās pakalpojumiem Facebook, Apple, Google un Twitter ļauj tev izveidot drošas konta plūsmas dažu minūšu laikā.

Tiešraides vaicājumi

Abonē izmaiņas jebkurā klasē, izmantojot WebSockets, lai nodrošinātu reāllaika tērzēšanu, sadarbības rīkus un tiešraides informācijas paneļus bez atsevišķa pub/sub steka.

Mākoņkoda funkcijas

Palaid servera puses JavaScript ievietošanas, atjaunināšanas un dzēšanas trigeros vai kā izsaucamas funkcijas, lai ieviestu biznesa noteikumus un integrētos ar trešo pušu API.

Push paziņojumi

Sūtiet mērķtiecīgus paziņojumus iOS, Android un tīmekļa klientiem, izmantojot iebūvēto instalācijas un kanālu pārvaldības sistēmu.

Parse Dashboard iekļauts

Pārlūko klases, rediģē rindas, izpildi agregācijas vaicājumus un pārbaudi shēmu, izmantojot oficiālo Parse Dashboard, kas tiek piegādāts kopā ar serveri.

Kāpēc izmantot Parse Server pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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