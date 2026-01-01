Izvietot Parse Server ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda aizmugursistēma mobilajām un tīmekļa lietotnēm ar REST, GraphQL, reāllaika vaicājumiem, autentifikāciju un push paziņojumiem.
Izvēlies Parse Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Parse Server
Parse Server ir atvērtā koda pēctecis oriģinālajai Parse platformai, nodrošinot pilnīgu aizmugursistēmu kā pakalpojumu mobilajām un tīmekļa lietojumprogrammām. Tas nodrošina objektu glabāšanu, lietotāju autentifikāciju, failu glabāšanu, paziņojumus un tiešraides vaicājumus, izmantojot automātiski ģenerētas REST un GraphQL API, novēršot lielāko daļu standarta koda, kas parasti nepieciešams savienotas lietotnes izlaišanai.
Pašmitināšana Parse Server uz tava VPS dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz lietotāju kontiem, lietojumprogrammu datiem un mākoņkoda loģiku — bez maksas par katru pieprasījumu, bez piegādātāja piesaistes un bez pārsteiguma migrācijas termiņiem. Šī izvietošana nāk komplektā ar MongoDB un oficiālo Parse Dashboard, lai tu varētu pārlūkot klases, veikt vaicājumus un pārvaldīt shēmu no pirmās dienas.
Parse Server galvenās iespējas
REST un GraphQL API
Katra klase, ko tu definē, ir nekavējoties pieejama, izmantojot automātiski ģenerētus REST un GraphQL galapunktus, lai iOS, Android un tīmekļa klienti varētu lasīt un rakstīt datus bez pielāgota servera koda.
Lietotāja autentifikācija
Iebūvēts lietotājvārds/parole, e-pasta verifikācija un sociālās pieteikšanās pakalpojumiem Facebook, Apple, Google un Twitter ļauj tev izveidot drošas konta plūsmas dažu minūšu laikā.
Tiešraides vaicājumi
Abonē izmaiņas jebkurā klasē, izmantojot WebSockets, lai nodrošinātu reāllaika tērzēšanu, sadarbības rīkus un tiešraides informācijas paneļus bez atsevišķa pub/sub steka.
Mākoņkoda funkcijas
Palaid servera puses JavaScript ievietošanas, atjaunināšanas un dzēšanas trigeros vai kā izsaucamas funkcijas, lai ieviestu biznesa noteikumus un integrētos ar trešo pušu API.
Push paziņojumi
Sūtiet mērķtiecīgus paziņojumus iOS, Android un tīmekļa klientiem, izmantojot iebūvēto instalācijas un kanālu pārvaldības sistēmu.
Parse Dashboard iekļauts
Pārlūko klases, rediģē rindas, izpildi agregācijas vaicājumus un pārbaudi shēmu, izmantojot oficiālo Parse Dashboard, kas tiek piegādāts kopā ar serveri.
Kāpēc izmantot Parse Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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