Izvietojiet Redpanda Console ar viena klikšķa instalāciju.
Izstrādātājiem draudzīga tīmekļa lietotāja saskarne Kafka un Redpanda klasteru, tēmu, patērētāju grupu un tiešraides ziņojumu plūsmu pārvaldībai.
Izvēlies Redpanda Console VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Redpanda Console
Redpanda Console ir atvērtā koda tīmekļa lietotāja saskarne (UI), ko izstrādājusi Redpanda Data ar Kafka saderīgu straumēšanas klasteru pārbaudei un darbībai. Tā nodrošina piekļuvi tēmām, nodalījumiem, nobīdēm, patērētāju grupām, shēmām, ACL un tiešraides ziņojumu datu plūsmām, izmantojot vienu saskarni, ar iebūvētu atbalstu JSON, Avro, Protobuf un MessagePack dekodēšanai.
Šī izvietošana ar vienu klikšķi piegādā Console kopā ar iebūvētu Redpanda brokeri, lai tu iegūtu strādājošu Kafka-API galapunktu, shēmu reģistru un administratora API brīdī, kad konteiners startē. Pašmitināšana tavā VPS saglabā notikumu datus, klientu datu plūsmas un straumes metadatus pilnībā tavā kontrolē bez SaaS maksām par katru brokeri.
Redpanda Console galvenās iespējas
Reāllaika ziņojumu skatītājs
Straumē ierakstus no jebkura temata reālajā laikā ar laika ceļojumu, meklēšanu un dekodēšanu pa laukiem JSON, Avro un Protobuf datu kopām.
Tēmu pārvaldība
Izveido, konfigurē un dzēs tēmas, rediģē saglabāšanas un nodalījumu iestatījumus un ģenerē testa ziņojumus tieši no pārlūkprogrammas.
Patērētāju grupu ieskati
Pārbaudi grupas dalībniekus, aizkavi katrai partīcijai un nobīdes, lai tu varētu atkļūdot iestrēgušos patērētājus, neiedziļinoties CLI rīkos.
Shēmas reģistrs iebūvēts
Pārlūkojiet Avro, JSON shēmas un Protobuf tēmas, skatiet versiju vēsturi un pārbaudiet saderību pirms izmaiņu ieviešanas.
Iegultais Redpanda brokeris
Tiek piegādāts ar pilnībā konfigurētu Redpanda brokeri, kas nodrošina piekļuvi Kafka API, Schema Registry un Admin API tūlītējai testēšanai.
Kafka API saderīgs
Savienot konsoli ar jebkuru ārēju Kafka, Confluent Cloud, MSK vai Redpanda klasteri, norādot uz taviem esošajiem brokeriem.
Kāpēc izmantot Redpanda Console pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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