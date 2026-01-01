Izvietot SillyTavern ar viena klikšķa instalāciju.
Jaudīgs LLM priekšgals, kas apvieno desmitiem teksta, attēlu un balss AI aizmugursistēmu vienā tērzēšanas saskarnē.
Izvēlies SillyTavern VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SillyTavern
SillyTavern ir atvērtā koda lokāla saskarne, kas pieredzējušiem lietotājiem ļauj tērzēt ar AI varoņiem praktiski katrā lielākajā LLM aizmugursistēmā, tostarp OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI un lokāli mitinātiem modeļiem. Atšķirībā no piegādātāju specifiskām tērzēšanas lietotnēm, tā koncentrējas uz varoņu vadītām sarunām, garu lomu spēli un radošo rakstīšanu, ar dziļu kontroli pār uzvednēm, paraugu ņemšanas parametriem un konteksta apstrādi.
Pašmitinot SillyTavern savā VPS, katrs tērzēšanas žurnāls, varoņu kartīte un zināšanu grāmata paliek privāta tavā kontā, ļauj brīvi mainīt pakalpojumu sniedzējus un novērš sarunu ierobežojumus un satura filtrus, ko uzliek mitinātās alternatīvas. Ārējo modeļu API atslēgas paliek tavā serverī, nevis tiek ielīmētas trešās puses lietotāja saskarnē.
SillyTavern galvenās iespējas
Vairāku aizmugursistēmu atbalsts
Savieno OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI un lokālos modeļu serverus caur vienu saskarni, bez atsevišķu klientu pārvaldīšanas katram pakalpojumu sniedzējam.
Tēlu kartes
Importē, rediģē un kopīgo PNG attēlos iegultas varoņu kartes ar personām, dialoga piemēriem un personības iezīmēm, kas nodrošina konsekventas varoņa atbildes.
Grupu tērzēšanas
Vadi sarunas ar vairākiem AI tēliem vienā pavedienā, ar konfigurējamu gājienu secību un katram tēlam atsevišķiem ģenerēšanas iestatījumiem zarojošiem stāstiem.
Pasaules informācija un zinību grāmatas
Ievieto fona stāstu, atrašanās vietas detaļas un atkārtotus faktus uzvednē tikai tad, ja parādās atbilstoši atslēgvārdi, saglabājot konteksta logus efektīvus garos stāstos.
Paplašinājumu ekosistēma
Integrē attēlu ģenerēšanu, izmantojot Stable Diffusion vai ComfyUI, teksta-runas balsis, kopsavilkumu veidošanu, vektoru glabāšanu un desmitiem kopienas paplašinājumu.
Pilnīga uzvednes kontrole
Rediģēt sistēmas uzvednes, instrukciju veidnes, paraugu ņemšanas parametrus un konteksta formatēšanu tieši, nodrošinot pieredzējušiem lietotājiem tādu pašu kontroli, kādu viņi iegūtu no neapstrādāta API.
Kāpēc izmantot SillyTavern pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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