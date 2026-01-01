Izvietot Kavita ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta digitālā bibliotēka komiksiem, mangām, vieglajiem romāniem un e-grāmatām ar īpašiem lasītājiem un vairāku lietotāju atbalstu.
Izvēlies Kavita VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kavita
Kavita ir ar funkcijām bagāts pašmitināts digitālās bibliotēkas pārvaldnieks, kas atbalsta CBZ, CBR, EPUB, PDF un visus galvenos komiksu un e-grāmatu formātus. Tas automātiski skenē un katalogizē tavus medijus ar automātisku metadatu ekstrakciju un nodrošina īpašas lasītāja saskarnes, kas optimizētas katram satura veidam — tostarp divu lappušu komiksu izklājumus, mangām raksturīgo lasīšanu no labās puses uz kreiso un Webtoon nepārtrauktu ritināšanu.
Kavita mitināšana uz tava paša VPS padara visu tavu kolekciju pieejamu 24/7 no jebkuras ierīces, neesot atkarīgam no mājas aparatūras darbības laika. Vairāku lietotāju atbalsts ar uz lomām balstītām atļaujām ļauj ģimenēm koplietot bibliotēku ar vecumam atbilstošām piekļuves kontrolēm, savukārt OPDS atbalsts nozīmē, ka jebkura saderīga lasīšanas lietotne var izveidot savienojumu ar tavu serveri.
Kavita galvenās iespējas
Universāls formātu atbalsts
Lasīt CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF un EPUB failus ar automātisku formāta noteikšanu un renderēšanu, kas optimizēta katram faila tipam.
Specializēti lasītāji
Īpaši lasīšanas režīmi komiksiem, mangām (no labās uz kreiso pusi), e-grāmatām un Webtoon ritināšanai automātiski pielāgojas katram satura veidam.
Daudzlietotāju bibliotēkas
Izveido neierobežotu skaitu lietotāju kontu ar administratora, bibliotekāra un lasītāja lomām, kā arī vecuma ierobežojumu kontroli ģimenei drošai pārlūkošanai.
Viedie metadati
Kavita+ savienojas ar Comic Vine, AniList un citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai automātiski bagātinātu tavu bibliotēku ar vākiem, aprakstiem un veidotāju informāciju.
OPDS un Tachiyomi atbalsts
Piekļūsti savai bibliotēkai, izmantojot jebkuru ar OPDS saderīgu lietotni vai Tachiyomi paplašinājumu Android ierīcē, nodrošinot tev elastību lasīšanas veidā.
Kāpēc izmantot Kavita pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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