Izvietot TubeSync ar viena klikšķa instalāciju.
Automātiski sinhronizē un lejupielādē YouTube kanālus un atskaņošanas sarakstus savā VPS kā tiešsaistes video PVR.
Izvēlies TubeSync VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TubeSync
TubeSync ir pašmitināts PVR stila rīks YouTube, kas uzrauga kanālus un atskaņošanas sarakstus un automātiski lejupielādē jaunus videoklipus, tiklīdz tie tiek publicēti. Tas darbojas kā DVR tiešsaistes saturam, saglabājot tavu mediju bibliotēku atjauninātu bez manuālas iejaukšanās.
Pašmitināšana TubeSync uz VPS nozīmē, ka lejupielādes nepārtraukti darbojas fonā, kamēr tavas ierīces ir izslēgtas. Tas integrējas ar Plex un Jellyfin mediju serveriem, automātiski apstrādā metadatus un sīktēlus, un atbalsta atslēgvārdu filtrēšanu un kvalitātes ierobežojumus, lai ietaupītu krātuves vietu.
TubeSync galvenās iespējas
Automātiska kanālu sinhronizācija
Uzraugi YouTube kanālus un atskaņošanas sarakstus un lejupielādē jaunus videoklipus automātiski, tiklīdz tie tiek publicēti.
Plex & Jellyfin integrācija
Lejupielādētie video ir sakārtoti ar atbilstošiem metadatiem un sīktēliem, lai tos nevainojami importētu Plex vai Jellyfin bibliotēkās.
Kvalitātes kontrole
Iestati maksimālos izšķirtspējas ierobežojumus un formāta preferences, lai līdzsvarotu video kvalitāti pret pieejamo krātuves vietu.
Atslēgvārdu filtrēšana
Filtrē, kurus videoklipus lejupielādēt, pamatojoties uz virsrakstu atslēgvārdiem, izslēdzot saturu, kas neatbilst tavām interesēm.
Kāpēc izmantot TubeSync pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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