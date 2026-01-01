Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Izvēlies Planka VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Planka
Planka ir bezmaksas, atvērtā koda kanban dēļa lietojumprogramma, kas izveidota darba grupām, kurām nepieciešama vienkārša, pašu mitināta alternatīva Trello. Ar reāllaika atjauninājumiem, karšu pārvaldību ar vilkšanas un nomešanas funkciju un tīru saskarni, Planka palīdz komandām organizēt projektus, sekot līdzi uzdevumiem un sadarboties, nepaļaujoties uz patentētām SaaS platformām vai maksājot par lietotāju abonēšanas maksas.
Planka pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā visus projekta datus, pielikumus un komandas saziņu tavā kontrolē. Šī izvietošana ietver PostgreSQL uzticamai datu glabāšanai un Traefik integrāciju drošai HTTPS piekļuvei. Administratora konts tiek automātiski izveidots pirmajā palaišanas reizē ar akreditācijas datiem, ko tu konfigurē izvietošanas laikā.
Planka galvenās iespējas
Reāllaika kanban dēļi
Izmaiņas visiem komandas dalībniekiem parādās uzreiz, pateicoties tiešraides atjauninājumiem, ko nodrošina WebSocket savienojumi.
Drag-and-drop cards
Pārvieto uzdevumus starp sarakstiem un pārkārto prioritātes ar intuitīvām "velc un nomet" mijiedarbībām.
File attachments
Pievieno failus un attēlus tieši kartītēm, lai saglabātu projekta resursus sakārtotus kopā ar uzdevumiem.
Uzdevuma komentāri
Apspried uzdevumus ar komandas biedriem, izmantojot kartīšu komentārus ar reāllaika paziņojumiem.
Labels and due dates
Kategorizē kartītes ar krāsainām etiķetēm un iestati izpildes datumus, lai sekotu līdzi termiņiem visos projektos.
Daudzprojektu dēļi
Organizē darbu vairākos projektos ar atsevišķiem dēļiem, katram ar saviem sarakstiem un dalībniekiem.
Kāpēc izmantot Planka pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.