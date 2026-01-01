Izvietot Agenta ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda LLMOps platforma, kas apvieno promptu inženieriju, novērtēšanu un novērojamību vienā vienotā darba telpā.
Izvēlies Agenta VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Agenta
Agenta ir pilnīga LLMOps platforma, kas apvieno darbplūsmas ražošanas LLM lietojumprogrammu ieviešanai. Komandas to izmanto, lai atkārtoti strādātu ar uzvednēm salīdzinošā izmēģinājumu vidē, versiju konfigurācijām, veiktu automatizētus novērtējumus pret testa kopām un izsekotu tiešraides pieprasījumus ar pilnīgu pārredzamību — viss no vienas saskarnes.
Pašmitināšana savā VPS saglabā uzvednes, novērtēšanas datu kopas un izsekošanas datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Nav maksu par lietotāju, nav marķieru kvotu izsekošanā un pilnīga brīvība integrēt jebkuru LLM nodrošinātāju, izmantojot iekļauto SDK un starpniekservera pakalpojumus.
Agenta galvenās iespējas
Uzvedņu smilšu kaste
Salīdzini uzvednes blakus starp modeļiem un parametriem vizuālā vidē, pēc tam virzi uzvarējušos variantus uz versiju konfigurācijām.
Automātiska novērtēšana
Palaid uzvednes pret testa kopām, izmantojot iebūvētos novērtētājus vai pielāgotu kodu, lai novērtētu pareizību, līdzību un regresijas pirms izvietošanas.
LLM observējamība
Izseko katru pieprasījumu caur ligzdotām darbībām ar pilnīgiem ievades, izvades, latentuma un izmaksu rādītājiem jebkuram LLM nodrošinātājam vai ietvaram.
Uzvednes versiju veidošana
Pārvaldi uzvedņu konfigurācijas kā versiju artefaktus ar vidēm, atgriešanu iepriekšējā stāvoklī un reģistru, kas atsaista uzvednes no lietojumprogrammas koda.
Ietvaru neatkarīgs
SDK un OpenTelemetry saderīga izsekošana integrējas ar LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic un jebkuru citu LLM steku.
Kāpēc izmantot Agenta pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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