Dragonfly ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Dragonfly ar viena klikšķa instalāciju.

Augstas veiktspējas, ar Redis saderīga atmiņas datu krātuve, kas izstrādāta modernai aparatūrai, lai nodrošinātu līdz pat 25 reizēm lielāku caurlaidspēju nekā Redis.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Dragonfly ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Dragonfly VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Dragonfly

Dragonfly ir moderna atmiņas datu krātuve, kas ir pilnībā saderīga ar Redis un Memcached API, kas nozīmē, ka jebkura esošā lietojumprogramma, kas izmanto Redis, var pāriet uz Dragonfly, mainot tikai savienojuma virkni. Izstrādāta no nulles daudzkodolu CPU, izmantojot "shared-nothing" pavedienu uz kodolu arhitektūru, Dragonfly nodrošina līdz pat 25 reizēm lielāku caurlaidspēju nekā Redis uz tās pašas aparatūras, vienlaikus izmantojot ievērojami mazāk atmiņas tam pašam datu kopumam.

Pašmitināšana ar Dragonfly nodrošina tavām lietojumprogrammām augstas veiktspējas kešatmiņu un datu struktūras krātuvi bez izmaksām par katru operāciju vai savienojuma ierobežojumiem. Iebūvētā HTTP administrēšanas konsole nodrošina servera metrikas un diagnostikas datus, kas pieejami no jebkuras pārlūkprogrammas, kopā ar pilnīgu saderību ar Redis CLI un katru Redis klienta bibliotēku.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Dragonfly galvenās iespējas

Redis API saderīgs

Darbojas kā Redis aizstājējs — jebkura lietotne, kas izmanto Redis klienta bibliotēku, darbojas ar Dragonfly, mainot tikai savienojuma virkni.

25 reizes Redis caurlaides spēja

Daudzpavedienu arhitektūra ar neatkarīgiem resursiem noslogo visus CPU kodolus, nodrošinot līdz pat 25 reizes vairāk operāciju sekundē nekā viena pavediena Redis uz tās pašas aparatūras.

Samazināt atmiņas izmantošanu

Jaunas datu struktūru implementācijas samazina atmiņas patēriņu līdz pat 30% salīdzinājumā ar Redis vienai un tai pašai datu kopai, ļaujot tev glabāt vairāk datu mazākā VPS.

Iebūvēta administrēšanas konsole

HTTP administrēšanas saskarne tajā pašā portā nodrošina servera statistiku, atmiņas lietojumu un diagnostiku, kas ir tieši pieejama no pārlūkprogrammas.

Memcached saderīgs

Pieņem Memcached teksta protokola komandas papildus Redis komandām, padarot to par tiešu aizstājēju abām kešatmiņas sistēmām vienlaicīgi.

Kāpēc izmantot Dragonfly pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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