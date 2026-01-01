Izvietot Dragonfly ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas, ar Redis saderīga atmiņas datu krātuve, kas izstrādāta modernai aparatūrai, lai nodrošinātu līdz pat 25 reizēm lielāku caurlaidspēju nekā Redis.
Izvēlies Dragonfly VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dragonfly
Dragonfly ir moderna atmiņas datu krātuve, kas ir pilnībā saderīga ar Redis un Memcached API, kas nozīmē, ka jebkura esošā lietojumprogramma, kas izmanto Redis, var pāriet uz Dragonfly, mainot tikai savienojuma virkni. Izstrādāta no nulles daudzkodolu CPU, izmantojot "shared-nothing" pavedienu uz kodolu arhitektūru, Dragonfly nodrošina līdz pat 25 reizēm lielāku caurlaidspēju nekā Redis uz tās pašas aparatūras, vienlaikus izmantojot ievērojami mazāk atmiņas tam pašam datu kopumam.
Pašmitināšana ar Dragonfly nodrošina tavām lietojumprogrammām augstas veiktspējas kešatmiņu un datu struktūras krātuvi bez izmaksām par katru operāciju vai savienojuma ierobežojumiem. Iebūvētā HTTP administrēšanas konsole nodrošina servera metrikas un diagnostikas datus, kas pieejami no jebkuras pārlūkprogrammas, kopā ar pilnīgu saderību ar Redis CLI un katru Redis klienta bibliotēku.
Dragonfly galvenās iespējas
Redis API saderīgs
Darbojas kā Redis aizstājējs — jebkura lietotne, kas izmanto Redis klienta bibliotēku, darbojas ar Dragonfly, mainot tikai savienojuma virkni.
25 reizes Redis caurlaides spēja
Daudzpavedienu arhitektūra ar neatkarīgiem resursiem noslogo visus CPU kodolus, nodrošinot līdz pat 25 reizes vairāk operāciju sekundē nekā viena pavediena Redis uz tās pašas aparatūras.
Samazināt atmiņas izmantošanu
Jaunas datu struktūru implementācijas samazina atmiņas patēriņu līdz pat 30% salīdzinājumā ar Redis vienai un tai pašai datu kopai, ļaujot tev glabāt vairāk datu mazākā VPS.
Iebūvēta administrēšanas konsole
HTTP administrēšanas saskarne tajā pašā portā nodrošina servera statistiku, atmiņas lietojumu un diagnostiku, kas ir tieši pieejama no pārlūkprogrammas.
Memcached saderīgs
Pieņem Memcached teksta protokola komandas papildus Redis komandām, padarot to par tiešu aizstājēju abām kešatmiņas sistēmām vienlaicīgi.
Kāpēc izmantot Dragonfly pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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