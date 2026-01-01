Izvietot TaxHacker ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts AI grāmatvedības rīks, kas automātiski iegūst datus no čekiem un rēķiniem frīlanseriem un mazajiem uzņēmumiem.
Izvēlies TaxHacker VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TaxHacker
TaxHacker ir atvērtā koda, ar AI darbināma grāmatvedības lietojumprogramma, kas izveidota frīlanseriem, neatkarīgajiem izstrādātājiem un mazajiem uzņēmumiem. Tā novērš manuālu datu ievadi, izmantojot lielos valodu modeļus, lai automātiski iegūtu summas, datumus, tirgotājus, nodokļu datus un pozīcijas no augšupielādētajiem čekiem un rēķiniem.
Atšķirībā no SaaS grāmatvedības rīkiem, TaxHacker darbojas pilnībā tavā infrastruktūrā — tavi finanšu dokumenti nekad neatstāj tavu serveri. Tā atbalsta vairāk nekā 170 pasaules valūtas ar automātisku vēsturisko valūtas kursu konvertāciju, darbojas ar OpenAI, Google Gemini, Mistral vai lokālajiem modeļiem, izmantojot Ollama, un ļauj tev izveidot pielāgotas kategorijas un AI uzvednes, kas pielāgotas tavām specifiskajām biznesa plūsmām.
TaxHacker galvenās iespējas
AI dokumentu ekstrakcija
Automātiski analizē kvītis un rēķinus, lai iegūtu summas, datumus, tirgotājus un nodokļu datus bez manuālas ievades.
Daudzvalūtu atbalsts
Izseko darījumus vairāk nekā 170 valūtās un 14 kriptovalūtās ar automātisku vēsturisko valūtas kursu konvertāciju.
Elastīgi LLM pakalpojumu sniedzēji
Darbojas ar OpenAI, Google Gemini, Mistral vai lokāliem modeļiem, piemēram, Ollama — izvēlies pakalpojumu sniedzēju, kas atbilst tavām privātuma un izmaksu vajadzībām.
Pielāgotas kategorijas
Izveido personalizētas kategorijas, projektus un laukus ar pielāgotām AI uzvednēm, kas pielāgotas tavām specifiskajām biznesa darba plūsmām.
Pilnīga datu kontrole
Visi finanšu dokumenti paliek tavā serverī — nevieni trešo pušu pakalpojumi nekad neredz tavus sensitīvos biznesa datus.
Lielapjoma operācijas
Uzlabota filtrēšana, pilna teksta meklēšana, lielapjoma darbības un datu eksports atvieglo nodokļu sezonas sagatavošanu.
Kāpēc izmantot TaxHacker pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.