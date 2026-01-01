Uzstādīt Overseerr ar viena klikšķa instalāciju.
Multivides pieprasījumu pārvaldības un atklāšanas rīks Plex, ar TMDb darbinātu pārlūkošanu, apstiprināšanas darbplūsmām un automātisku Sonarr un Radarr integrāciju.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Overseerr
Overseerr ir galvenais atvērtā koda multivides pieprasījumu pārvaldības rīks Plex serveru operatoriem. Lietotāji pārlūko satriecošu TMDb darbinātu saskarni, lai atklātu un pieprasītu filmas vai TV pārraides; administratori pārskata un apstiprina šos pieprasījumus, kas pēc tam tiek automātiski izpildīti, izmantojot Sonarr un Radarr. Plex autentifikācija nodrošina nevainojamu vienreizēju pieteikšanos, un bibliotēkas skeneris novērš dublētu lejupielādi, pārbaudot, kas jau ir pieejams.
Pašmitināšana Overseerr uz tava VPS nodrošina tavai Plex kopienai pulētu, vienmēr pieejamu portālu, neatklājot aizmugursistēmas automatizācijas rīkus. Īpaši resursi nodrošina ātru multivides atklāšanu ar augstas izšķirtspējas mākslas darbiem, savukārt pastāvīga krātuve aizsargā pieprasījumu vēsturi, lietotāju kontus un integrācijas iestatījumus pāri restartēšanām un atjauninājumiem.
Overseerr galvenās iespējas
Plex Vienotā pierakstīšanās
Lietotāji autentificējas ar saviem Plex kontiem, un atļaujas tiek automātiski sinhronizētas, tāpēc nav jāuztur atsevišķs lietotāju pārvaldības slānis.
Sonarr un Radarr integrācija
Apstiprinātie pieprasījumi tiek tieši pārsūtīti uz Sonarr vai Radarr automātiskai lejupielādei un piegādei bibliotēkā, noslēdzot ciklu bez manuālas iejaukšanās.
TMDb atklājumu interfeiss
Vizuāli bagāta pārlūkošanas pieredze, ko nodrošina The Movie Database, ļauj lietotājiem izpētīt aktuālu, populāru un ieteiktu saturu pirms pieprasījumu veikšanas.
Pieprasījuma apstiprinājuma darbplūsma
Administratori pārskata gaidošos pieprasījumus, izmantojot intuitīvu vadības paneli, ar iespēju apstiprināt, noraidīt vai iestatīt lietotāja kvotas, lai pārvaldītu krātuves ietilpību.
Daudzkanālu paziņojumi
Informē lietotājus par pieprasījuma statusu, izmantojot Discord, Telegram, Slack, e-pastu, tīmekļa āķus, Pushover un citus, un katru kanālu var neatkarīgi konfigurēt.
Kāpēc izmantot Overseerr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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