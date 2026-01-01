Uzstādīt YaCy ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta, vienādranga tīmekļa meklētājprogramma, kas indeksē un meklē tīmeklī bez centrālajiem serveriem vai izsekošanas.
Izvēlies YaCy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar YaCy
YaCy ir pilnībā izplatīta, vienādranga tīmekļa meklētājprogramma, kas pilnībā darbojas uz tava paša servera. Atšķirībā no Google vai Bing, nav centrālās iestādes, kas kontrolētu meklēšanas rezultātus — katra YaCy instance neatkarīgi pārmeklē un indeksē tīmekli, vienlaikus savienojoties ar kopīgu globālo indeksu, ko uztur tūkstošiem citu YaCy vienādranga lietotāju. Meklēšanas vaicājumi tiek hešoti pirms koplietošanas ar vienādranga lietotājiem, tādējādi nodrošinot meklēšanas privātumu pēc noklusējuma.
Pašmitināšana YaCy nodrošina tev privātu meklēšanas ierīci bez izsekošanas, bez reklāmas ietekmes uz ranžēšanu un bez vaicājumu žurnāliem, kas tiek sūtīti trešajām pusēm. Tā darbojas arī kā intraneta meklētājprogramma, indeksējot HTTP, FTP un SMB resursus lokālajā tīklā bez interneta savienojuma.
YaCy galvenās iespējas
Vienādranga indekss
Katrs YaCy mezgls pievienojas globālam izplatītam indeksam, kopīgojot pārmeklētās lapas ar vienaudžiem un saņemot rezultātus apmaiņā — nav nepieciešams centrālais serveris.
Iebūvēta tīmekļa rāpuļprogramma
Konfigurējami pārmeklēšanas grafiki un dziļuma kontrole, lai nepārtraukti indeksētu domēnus un uzturētu tavus vietējos meklēšanas rezultātus svaigus un atbilstošus.
Privātums – prioritāte meklēšanā
Meklēšanas vaicājumi tiek hešoti pirms to kopīgošanas ar P2P tīklu, novēršot, ka jebkurš vienādranga lietotājs varētu identificēt, ko tu meklēji.
Intraneta meklēšanas režīms
Indeksēt un meklēt iekšējos HTTP, FTP un SMB resursus vietējā tīklā, neizpaužot nekādus datus publiskajā internetā.
Skriptējams REST API
Katras administratora funkcijas ir pieejamas, izmantojot XML un JSON REST galapunktus, nodrošinot automatizāciju un pielāgotu meklēšanas portālu integrācijas.
Kāpēc izmantot YaCy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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