Izvietot Flagsmith ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda funkciju karogs un attālās konfigurācijas pakalpojums koda slepenai izvietošanai, A/B testu veikšanai un lietotāju mērķēšanai pēc segmenta.
Izvēlies Flagsmith VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Flagsmith
Flagsmith ir atvērtā koda funkciju karodziņu un attālās konfigurācijas platforma, kas ļauj izstrādātājiem izlaist kodu aiz pārslēgiem, mērķēt funkcijas lietotāju segmentiem un veikt A/B testus bez atkārtotas izvietošanas. Izveidota kā pašu mitināta alternatīva LaunchDarkly un Split, tā nodrošina katrai videi specifiskas karodziņu vērtības, procentuālas izvēršanas, daudzfaktoru variācijas, audita žurnālus un SDK katrai galvenajai programmēšanas valodai un mobilajai ietvarstruktūrai.
Flagsmith pašu mitināšana tavā VPS saglabā katru funkciju karodziņu, lietotāju segmentu un izvēršanas lēmumu tavā infrastruktūrā, nevis caur trešās puses SaaS, kas varētu redzēt, kā tavs produkts tiek ieviests. Komplektā iekļautais uzdevumu apstrādātājs asinhroni apstrādā tīmekļa āķu piegādi, ieplānotās karodziņu izmaiņas un audita žurnālu arhivēšanu, nebloķējot karodziņu novērtēšanas pieprasījumus.
Flagsmith galvenās iespējas
Karogi un attālā konfigurācija
Ieslēdz vai izslēdz funkcijas, mērķē pēc lietotāju segmenta, piegādā daudzveidīgas variācijas un nodrošini attālās konfigurācijas vērtības no vienas platformas.
Daudzvides veicināšana
Paaugstini karodziņu vērtības no izstrādes uz testēšanu uz ražošanu ar viena klikšķa kopēšanu un katrai videi pielāgojamām vērtībām drošai ieviešanai.
Procentuālās izvēršanas
Pakāpeniski ieviest funkcijas pēc datplūsmas procentuālās daļas ar noturīgu lietotāju grupēšanu, lai viens un tas pats lietotājs redzētu konsekventu pieredzi dažādās sesijās.
Audits un apstiprinājumi
Pilns audita žurnāls par katrām karodziņa izmaiņām ar izvēles izmaiņu pieprasījumu apstiprināšanas darbplūsmām jutīgiem karodziņiem ražošanas vidēs.
Reāllaika SDK
Oficiālie SDK priekš JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native un Flutter ar lokālu novērtēšanas kešatmiņu.
Integrācijas un tīmekļa āķi
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket un webhook integrācijas paziņo tavai komandai un CI cauruļvadiem, kad ražošanas vidē mainās karodziņi.
Kāpēc izmantot Flagsmith pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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