Izvietot MapStore ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda WebGIS ietvars interaktīvu karšu, informācijas paneļu un 3D ģeostāstu veidošanai no jebkura datu avota.
Izvēlies MapStore VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MapStore
MapStore ir atvērtā koda WebGIS produkts, ko izstrādājis GeoSolutions, kas ļauj komandām pārlūkprogrammā veidot, saglabāt un koplietot interaktīvas kartes, informācijas paneļus un aizraujošus ģeostāstus. Tas atbalsta pilnu OGC standartu kopumu (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) un dabiski integrējas ar GeoServer, MapServer, ArcGIS REST pakalpojumiem un jebkuru standartiem atbilstošu ģeotelpiskās informācijas aizmugursistēmu.
Veidots uz OpenLayers, Leaflet un CesiumJS bāzes, MapStore apvieno 2D un 3D skatītājus, bagātīgu atribūtu tabulu, diagrammu logrīkus un konteksta pārvaldnieku kartes lietojumprogrammu pielāgošanai dažādām lietotāju grupām. Pašmitināšana uz īpaša VPS saglabā patentētus slāņus, pamatkartes un analītiku tavā kontrolē, vienlaikus izvairoties no mitināto GIS platformu maksas par katru lietotāju.
MapStore galvenās iespējas
Kartes un informācijas paneļi
Izveido interaktīvas 2D kartes un datu informācijas paneļus ar diagrammām, skaitītājiem un teksta logrīkiem, kas atjaunojas no tiešraides WMS, WFS un WPS slāņiem.
3D ģeostāsti
Veido stāstījuma ģeostāstus ar CesiumJS darbinātām 3D ainām, lidojuma animācijām un iegultiem medijiem, lai nodotu telpiskos datus ne-GIS auditorijām.
OGC standarti
Vietējais atbalsts WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW un 3D Tiles savieno MapStore ar GeoServer, MapServer un jebkuru atbilstošu ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu.
Konteksta pārvaldnieks
Konfigurē lietojumprogrammu kontekstus, kas piedāvā pielāgotas rīkjoslas, spraudņus un slāņus konkrētām lietotāju grupām, nesazarojot koda bāzi.
Kataloga integrācija
Meklējiet un importējiet slāņus no CSW, WMS, WMTS, TMS un ArcGIS REST katalogiem tieši kartes kompozitorā, paātrinot datu atklāšanu.
Atribūtu tabula
Vaicāt, filtrēt un rediģēt vektoru elementu atribūtus ar izklājlapas stila tabulu, kas sinhronizējas reāllaikā ar kartes simboliku un atlasi.
Kāpēc izmantot MapStore pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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