Izvietot GPT-Researcher ar viena klikšķa instalāciju.
Autonoms AI pētniecības aģents, kas veic dziļu tīmekļa izpēti un ģenerē detalizētus, citētus ziņojumus dažu minūšu laikā.
Izvēlies GPT-Researcher VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GPT-Researcher
GPT-Researcher ir atvērtā koda autonoms AI aģents, kas izstrādāts, lai veiktu visaptverošu tiešsaistes izpēti par jebkuru tēmu. Tas izmanto daudzaģentu pieeju — plānotāja aģents sadala jautājumu apakšvaicājumos, pētnieku aģenti vienlaicīgi vāc informāciju no desmitiem avotu, un rakstītāja aģents sintezē atklājumus strukturētā, citētā ziņojumā. Šī paralēlā pieeja ievērojami samazina laiku, kas nepieciešams pētnieciskas kvalitātes satura radīšanai, salīdzinot ar manuālu pārlūkošanu vai viena vaicājuma LLM uzvednēm.
Pašmitinot GPT-Researcher, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār to, kuriem LLM pakalpojumu sniedzējiem un meklēšanas API tu pieslēdzies, kādi dati tiek apstrādāti un kā tiek glabāti ziņojumi. Darbība ar to uz tava paša VPS nozīmē, ka sensitīvas pētniecības tēmas paliek tavā infrastruktūrā, bez lietošanas ierobežojumiem no trešo pušu mitinātiem pakalpojumiem.
GPT-Researcher galvenās iespējas
Daudzaģentu pētījumi
Paralēlie apakšvaicājumu aģenti apkopo datus no desmitiem avotu vienlaicīgi, veidojot rūpīgus pārskatus ātrāk nekā jebkura viena pavediena pētījumu plūsma.
Citētie ziņojumi
Katrs ģenerētais ziņojums ietver tekstā iekļautas avotu atsauces un atsauču sarakstu, padarot atklājumus pārbaudāmus un piemērotus profesionālai lietošanai.
Vairāki pārskatu veidi
Ģenerē pētījumu atskaites, resursu sarakstus, konspektus vai pielāgota formāta izvades, lai atbilstu precīzam piegādājamajam rezultātam, ko pieprasa tava darba plūsma.
Elastīgs LLM atbalsts
Savieno OpenAI, Anthropic, Ollama vai jebkuru OpenAI saderīgu galapunktu, lai tu varētu līdzsvarot izmaksas, ātrumu un modeļa iespējas katram pētniecības uzdevumam.
Tīmekļa meklēšanas integrācija
Savienojas ar Tavily, Google, Bing un citiem meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu reāllaika un aktuālu informāciju, nevis paļaujoties uz statiskiem apmācību datiem.
Kāpēc izmantot GPT-Researcher pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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