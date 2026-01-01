Uzstādi Zabbix ar viena klikšķa instalāciju.
Uzņēmuma līmeņa atvērtā koda uzraudzība tīkliem, serveriem, lietojumprogrammām un mākoņpakalpojumiem vienā vienotā platformā.
Izvēlies Zabbix VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Zabbix
Zabbix ir uzņēmuma klases atvērtā koda uzraudzības risinājums, kam uzticas NASA, Salesforce un desmitiem tūkstošu organizāciju, lai uzraudzītu tīklu, serveru, virtuālo mašīnu, konteineru un mākoņpakalpojumu stāvokli. Viena Zabbix instance var savākt desmitiem tūkstošu metrikas vienību sekundē, izmantojot aģentus, SNMP, IPMI, JMX, HTTP pārbaudes un pielāgotus skriptus, pēc tam atklājot anomālijas, izmantojot veidņu aktivizētājus, eskalācijas noteikumus un bagātīgus informācijas paneļus.
Pašmitināšana Zabbix uz tava VPS saglabā katru metriku, notikumu un akreditācijas datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez licenču maksām par katru resursdatoru vai datu iziešanas maksām. Komplektā iekļautā PostgreSQL datubāze un Zabbix aģents nodrošina tev pilnīgu uzraudzības steku, kas ir gatavs resursdatoru pievienošanai brīdī, kad izvietošana ir pabeigta.
Zabbix galvenās iespējas
Aģents un bez aģenta
Vāc metrikas, izmantojot vietējos Zabbix aģentus, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet un HTTP pārbaudes, neinstalējot programmatūru katrā uzraudzītajā ierīcē.
Automātiskā atklāšana
Automātiski atklāj resursdatorus, tīkla saskarnes, pakalpojumus un virtuālās mašīnas, un piemēro uzraudzības veidnes bez manuālas konfigurācijas.
Elastīga brīdināšana
Definē eskalācijas noteikumus un sūti paziņojumus uz Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-pastu, SMS un tīmekļa āķiem, pamatojoties uz smagumu un saņēmēju.
Veidņu uzraudzība
Simtiem gatavu veidņu aptver datubāzes, tīmekļa serverus, Kubernetes, AWS, VMware un tīkla aprīkojumu, lai jaunu resursdatoru pievienošana aizņemtu minūtes, nevis stundas.
Pielāgojami informācijas paneļi
Veido informācijas paneļus ar diagrammām, kartēm, populārāko resursdatoru logrīkiem un SLA pārskatiem, kas pielāgoti NOC operatoriem, izstrādātājiem vai augstākā līmeņa vadītājiem.
Ilgtermiņa metrikas
Glabā vēsturiskos datus un apkopotās tendences PostgreSQL gadiem ilgai jaudas plānošanai, pēcincidēta pārskatīšanai un atbilstības ziņošanai.
Kāpēc izmantot Zabbix pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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