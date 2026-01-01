Izvietot ChiefOnboarding ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda darbinieku ievadīšanas platforma, kas automatizē cilvēkresursu (HR) darbplūsmas un Slack integrācijas jaunajiem darbiniekiem.
Izvēlies ChiefOnboarding VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ChiefOnboarding
ChiefOnboarding ir bezmaksas, atvērtā koda darbinieku ievadīšanas platforma, kas palīdz personāla atlases komandām un vadītājiem automatizēt visu jauno darbinieku ievadīšanas procesu — no pirmsievadīšanas kontrolsarakstiem līdz kontu nodrošināšanai un uzdevumu piešķiršanai. Jaunie darbinieki var pabeigt savu ievadīšanu, izmantojot tīmekļa portālu vai tieši caur Slack botu, padarot procesu dabisku neatkarīgi no viņu darba vietas.
Pašmitināšana ChiefOnboarding uz tava VPS saglabā sensitīvus darbinieku datus pilnībā tavā kontrolē, bez maksas par katru lietotāju un bez piegādātāja piesaistes. Tā atbalsta vairākas valodas un laika joslas, padarot to praktisku izkliedētām un starptautiskām komandām.
ChiefOnboarding galvenās iespējas
Automatizētas darbplūsmas
Automātiski aktivizēt uzdevumus, atgādinājumus un konta nodrošināšanu, pamatojoties uz uzņemšanas posmiem un konfigurējamiem termiņiem.
Slack bot integrācija
Jaunie darbinieki var veikt uzdevumus un piekļūt resursiem tieši Slack, nepārslēdzoties uz atsevišķu tīmekļa portālu.
Pirmsiekāpšanas secības
Sāc ievadīšanas procesu pirms pirmās dienas ar automatizētiem pirms-ievadīšanas kontrolsarakstiem un sveiciena komunikācijām.
Daudzvalodu atbalsts
Nodrošina izkliedētas un starptautiskas komandas ar iebūvētu atbalstu vairākām valodām un laika joslām pielāgotu plānošanu.
Uzdevumu un resursu uzskaite
Piešķir uzdevumus, kopīgo dokumentus un pārraugi izpildi visā pilnā adaptācijas procesā no viena vadības paneļa.
Kāpēc izmantot ChiefOnboarding pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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