Izvietot LDAP Account Manager ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa saskarne lietotāju, grupu un objektu pārvaldībai OpenLDAP direktorijā, izmantojot draudzīgu pārlūkprogrammas lietotāja saskarni.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LDAP Account Manager
LDAP kontu pārvaldnieks (LAM) ir nobriedis, atvērtā koda tīmekļa saskarne kontu administrēšanai, kas glabājas LDAP direktorijā. Tā vietā, lai rediģētu LDIF failus vai cīnītos ar ldapsearch un ldapmodify komandām, administratori pārvalda Unix un Samba lietotājus, grupas, resursdatorus, DHCP ierakstus, Kopano kontus un Asterisk paplašinājumus, izmantojot pārlūkprogrammu. LAM saprot visbiežāk sastopamās LDAP shēmas un nodrošina katrai no tām tipam atbilstošus redaktorus.
Šī veidne apvieno LAM ar OpenLDAP direktoriju serveri, lai visa identitātes sistēma darbotos vienā VPS aiz Traefik HTTPS. Pašmitināšana LAM uztur direktoriju akreditācijas datus, grupu dalības un identitātes datus tavā infrastruktūrā bez atkarības no trešo pušu identitātes nodrošinātājiem vai SaaS maksām par katru lietotāju.
LDAP Account Manager galvenās iespējas
Pārlūkprogrammas administrēšanas UI
Pārvaldi lietotājus, grupas, resursdatorus un citus LDAP objektus, izmantojot cilnēm sadalītu tīmekļa saskarni, nevis LDIF failus un komandrindas rīkus.
Komplektēts OpenLDAP serveris
Iekļauj OpenLDAP direktoriju, kas iepriekš konfigurēts atbilstoši izvēlētajam bāzes DN, tādējādi izvietošana nodrošina gan direktoriju, gan tā pārvaldības UI.
Konta veida moduļi
Iebūvētie redaktori Unix kontiem, Samba domēniem, Kopano, Asterisk, DHCP, e-pasta aizstājvārdiem un FreeRadius aptver lielāko daļu direktoriju shēmu bez pielāgota koda.
CSV imports un PDF eksports
Masveidā izveido kontus no izklājlapām un ģenerē drukājamas PDF kontu lapas jaunajiem darbiniekiem tieši no direktorijas datiem.
Detalizēta piekļuves kontrole
Servera profili, kontu profili un moduļu līmeņa atļaujas ļauj tev deleģēt daļu direktoriju administrēšanas, nepiešķirot pilnas LDAP administratora tiesības.
Daudzvalodu saskarne
Tulkotas vairāk nekā duci valodās, lai administratīvās komandas varētu strādāt savā vēlamajā valodā ar vienu un to pašu koplietoto direktoriju.
Kāpēc izmantot LDAP Account Manager pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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