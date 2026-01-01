Instalēt BookStack ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta wiki platforma ar strukturētu grāmatu, nodaļu un lapu hierarhiju organizētai komandas dokumentācijai.
Izvēlies BookStack VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar BookStack
BookStack ir bezmaksas, atvērtā koda wiki, kas veidots uz Laravel un kas organizē dokumentāciju trīs līmeņu hierarhijā: Grāmatas, Nodaļas un Lapas — atspoguļojot to, kā cilvēki dabiski domā par strukturētu saturu. WYSIWYG redaktors, iebūvēts Markdown režīms un draw.io diagrammu integrācija nozīmē, ka komandas var rakstīt un ilustrēt dokumentāciju, neatstājot platformu.
Pašmitināšana BookStack savā VPS saglabā sensitīvu iekšējo dokumentāciju — rokasgrāmatas, arhitektūras lēmumus, personāla politikas — pilnībā tavā infrastruktūrā, bez izmaksām par lietotāju un bez trešo pušu piekļuves tavam saturam. Uz lomām balstītas atļaujas ļauj tev precīzi kontrolēt, kurš var lasīt vai rediģēt katru zināšanu bāzes sadaļu.
BookStack galvenās iespējas
Strukturēta hierarhija
Grāmatas, nodaļas un lapas palīdz uzturēt dokumentāciju sakārtotu un viegli pārlūkojamu, pieaugot zināšanu bāzei līdz tūkstošiem ierakstu.
WYSIWYG un Markdown redaktori
Rakstnieki izvēlas savu vēlamo rediģēšanas pieredzi — vizuālo bloku redaktoru vai neapstrādātu Markdown ar tiešraides priekšskatījumu — katrai lapai atsevišķi.
Lomu balstītas atļaujas
Detalizēta piekļuves kontrole grāmatu, nodaļu un lapu līmenī ļauj tev segmentēt dokumentāciju starp komandām, darbuzņēmējiem un publiskiem lasītājiem.
Pilnteksta meklēšana
Ātra meklēšana visā lapas tekstā, virsrakstos un metadatos nozīmē, ka lietotāji atrod atbildes, bez nepieciešamības zināt, kur saturs ir saglabāts.
Lapas versiju vēsture
Katrs labojums tiek versijots ar atšķirību apskati un atgriešanu ar vienu klikšķi, nodrošinot audita pēdas un drošības tīklu kopīgai dokumentācijai.
Kāpēc izmantot BookStack pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.