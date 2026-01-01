Izvietot Jellyswarrm ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda reversais starpniekserveris, kas apvieno vairākus Jellyfin serverus vienā vienotā mediju bibliotēkā.
Izvēlies Jellyswarrm VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jellyswarrm
Jellyswarrm ir atvērtā koda apkopojošais starpniekserveris, kas apvieno vairākus Jellyfin serverus aiz viena galapunkta, prezentējot bibliotēkas, lietotājus un atskaņošanu tā, it kā tie nāktu no viena servera. Tas ir veidots mājsaimniecībām un draugu grupām, kuru filmas, pārraides un mūzika atrodas atsevišķās ierīcēs vai tīklos, bet kuri vēlas vienu vietu, kur pārlūkot un atskaņot visu.
Tā kā tas dabiski sazinās ar Jellyfin API, esošie mobilie, TV un galddatoru klienti turpina darboties bez pārkonfigurēšanas. Pašmitināšana Jellyswarrm uz VPS nodrošina stabilu publisku piekļuves punktu, kas savieno attālinātas Jellyfin instances bez VPN vai SMB pieslēgumiem, kamēr pārkodēšana joprojām notiek augšupējā serverī, kam pieder multivide.
Jellyswarrm galvenās iespējas
Vienots bibliotēkas skats
Pārlūko filmas, pārraides un mūziku no katra pievienotā Jellyfin servera vienā bibliotēkas režģī ar apvienotām rindām "Nākamais" un "Nesen pievienots".
Tiešā augšupstraumes atskaņošana
Straumes tiek piegādātas tieši no avota Jellyfin servera, tāpēc pārkodēšana un joslas platums paliek iekārtā, kurai pieder multivide.
Jellyfin API saderīgs
Parādās klientiem kā parasts Jellyfin serveris, tāpēc esošās lietotnes Android, iOS, Roku, Fire TV un Apple TV ierīcēs turpina darboties bez izmaiņām.
Starpserveru lietotāju kartēšana
Saistīt kontus vairākos augšupējos serveros, lai katrs skatītājs piesakās vienu reizi un redz bibliotēkas, kurām ir piekļuve visur.
Serveru federācija
Automātiska lietotāju sinhronizācija starp savienotām Jellyfin instancēm nodrošina akreditācijas datu un piekļuves saskaņotību bez manuālas kontu kārtošanas.
Personīgais lietotāja vadības panelis
Iebūvēta lietotāja lapa ļauj skatītājiem pārvaldīt savus augšupējos akreditācijas datus un pievienotās bibliotēkas no vienas tīmekļa saskarnes.
Kāpēc izmantot Jellyswarrm pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.