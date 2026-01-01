Izvietot Open WebUI ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta AI tērzēšanas saskarne ar RAG, vairāku modeļu atbalstu un pilnīgu privātumu — dati neiziet no tava servera.
Izvēlies Open WebUI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open WebUI
Open WebUI ir visaptveroša, pašmitināta tīmekļa saskarne lieliem valodu modeļiem, kas darbojas ar Ollama, OpenAI un jebkuru ar OpenAI saderīgu API. Ar vairāk nekā 140 000 GitHub zvaigznēm tas ir kļuvis par vadošo atvērtā koda alternatīvu mākoņdatošanas AI tērzēšanas pakalpojumiem, piedāvājot modernu, ChatGPT līdzīgu pieredzi ar pašmitināšanas privātumu un kontroli.
Iebūvētā Retrieval Augmented Generation ļauj tev izveidot zināšanu bāzes no taviem dokumentiem, lai AI varētu atbildēt uz jautājumiem ar kontekstu no taviem datiem. Balss zvani, attēlu ģenerēšana, tīmekļa meklēšanas integrācija un Python funkciju izsaukšana papildina funkciju kopumu, kas aptver gan individuālos pētniekus, gan izstrādes komandas, gan uz privātumu orientētus uzņēmumus.
Open WebUI galvenās iespējas
Multi-LLM atbalsts
Pieslēdzies Ollama, OpenAI vai jebkuram OpenAI saderīgam API un pārslēdzies starp modeļiem vienā sarunā.
Dokuments RAG
Augšupielādē dokumentus, lai izveidotu zināšanu bāzi, un ļauj AI atbildēt uz jautājumiem ar kontekstu, kas iegūts tieši no taviem failiem.
Tīmekļa meklēšanas integrācija
Iegūsti reāllaika informāciju no 15+ meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem tieši AI sarunās, neatstājot saskarni.
Balss un attēlu ģenerēšana
Iebūvēta runas-teksta, teksta-runas un attēlu ģenerēšana, izmantojot DALL-E, ComfyUI un AUTOMATIC1111.
Uzņēmuma autentifikācija
LDAP, SCIM 2.0 un OAuth atbalsts kopā ar uz lomām balstītu piekļuves kontroli komandu un organizāciju izvietošanai.
Kāpēc izmantot Open WebUI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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