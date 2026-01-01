Izvietot Komga ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mediju serveris komiksiem, mangām, žurnāliem un e-grāmatām ar OPDS, Kobo Sync un KOReader Sync atbalstu.
Izvēlies Komga VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Komga
Komga ir atvērtā koda mediju serveris, kas īpaši izveidots komiksiem, mangām, BD, žurnāliem un e-grāmatām. Tas skenē tavu CBZ, CBR, EPUB, PDF un citu arhīvu formātu bibliotēku, iegūst metadatus, ģenerē sīktēlus un visu padara pieejamu, izmantojot ātru tīmekļa lasītāju, kā arī OPDS, Kobo Sync un KOReader Sync plūsmas vietējām lietotnēm un e-tintes ierīcēm.
Pašmitināšana Komga serverī uz tava VPS pārvērš jebkuru komiksu un mangu failu mapi par privātu, mobilajām ierīcēm draudzīgu bibliotēku, ko vari lasīt no jebkuras vietas — tīmeklī, Kobo vai KOReader e-tintes ierīcē, vai izmantojot ar OPDS saderīgas lietotnes, piemēram, Panels, Chunky un KyBook. Nav abonēšanas maksas, nav DRM, un neviena platforma nenosaka, kas paliek tavā bibliotēkā.
Komga galvenās iespējas
Komiksi un e-grāmatu formāti
Apstrādā CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB un PDF dzimtajā formātā, ar metadatu iegūšanu no ComicInfo.xml, EPUB OPF un ComicRack tagiem.
Iebūvēts tīmekļa lasītājs
Ātrs, atsaucīgs tīmekļa lasītājs ar divu lapu režīmu, izkārtojumiem, kas pielāgojas platumam un augstumam, un lasīšanas progresa sinhronizāciju starp ierīcēm.
OPDS plūsmas
OPDS v1 un v2 galapunkti padara Komga saderīgu ar vietējām lasītājprogrammām, piemēram, Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader un desmitiem citu, bez papildu iestatījumiem.
Kobo un KOReader sinhronizācija
Vietējais Kobo Sync un KOReader Sync atbalsts sinhronizē jaunu saturu un atceras lasīšanas pozīciju e-tintes ierīcēs, neielādējot failus manuāli.
Automātiskā bibliotēku skenēšana
Failu sistēmas uzraudzība reāllaikā un ieplānotās skenēšanas uztur bibliotēku sinhronizētu, kad tu pievieno jaunus komiksu un e-grāmatu failus datu mapē.
Daudzlietotāju un koplietošana
Lietotāju bibliotēkas, vecuma ierobežojumi un tikai lasīšanai paredzētas koplietošanas lomas ļauj ģimenēm vai lasīšanas grupām koplietot vienu serveri, netraucējot vienam otram.
Kāpēc izmantot Komga pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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