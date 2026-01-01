Rybbit uzstādīšana ar vienu klikšķi.
Mūsdienīga atvērtā koda tīmekļa analītikas platforma, kas izseko apmeklētāju uzvedību bez sīkdatnēm, izsekošanas skriptiem vai invazīvas datu vākšanas.
Izvēlies Rybbit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Rybbit
Rybbit ir privātuma prioritātes tīmekļa analītikas platforma, kas izstrādāta kā moderna alternatīva Google Analytics. Tā nodrošina lapu skatījumus, sesijas, atlēcienu rādītājus, novirzītājus, ģeogrāfiskos datus un sesiju atkārtojumus, neizmantojot sīkfailus vai starpvietņu izsekošanu — padarot GDPR atbilstību par iebūvētu īpašību, nevis par pēcapdomu.
Darbināta ar ClickHouse augstas veiktspējas notikumu glabāšanai un PostgreSQL lietojumprogrammu datiem, Rybbit apstrādā lielus notikumu apjomus ar ātriem informācijas paneļa vaicājumiem. Pašmitināšana novērš maksu par vietni un datu saglabāšanas ierobežojumus, dodot Tev pilnīgas īpašumtiesības uz apmeklētāju datiem visās Tavās īpašībās.
Rybbit galvenās iespējas
Izsekošana bez sīkdatnēm
Izseko apmeklētājus bez sīkdatnēm vai pirkstu nospiedumu nolasīšanas, novēršot nepieciešamību pēc piekrišanas reklāmkarogiem, vienlaikus saglabājot atbilstību GDPR un CCPA.
Sesiju atkārtojumi
Ieraksta un atskaņo lietotāju sesijas, lai precīzi saprastu, kā apmeklētāji pārvietojas tavā vietnē un kur viņi pamet vietni.
Pielāgota pasākumu izsekošana
Uztver jebkuru lietotāja mijiedarbību ar pielāgotiem notikumiem un JSON rekvizītiem detalizētai piltuves analīzei un konversijas optimizācijai.
Reāllaika informācijas panelis
Skati tiešraides apmeklētāju skaitu, aktīvās lapas un tūlītējus metrikas atjauninājumus, lai tu varētu uzraudzīt datplūsmas pieaugumus tiem notiekot.
Vairāku mājaslapu atbalsts
Pārvaldi analītiku vairākām mājaslapām no viena informācijas paneļa ar organizācijas līmeņa piekļuves kontroli komandām.
Kāpēc izmantot Rybbit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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