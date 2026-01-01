Izvietot Kapowarr ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts komiksu bibliotēkas pārvaldnieks, kas automātiski lejupielādē, organizē un pārvalda tavu digitālo komiksu kolekciju.
Izvēlies Kapowarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kapowarr
Kapowarr ir pašmitināts komiksu bibliotēkas pārvaldnieks, kas veidots arr ekosistēmai, paredzēts digitālo komiksu izdevumu, sējumu un grafisko romānu lejupielādes, pārdēvēšanas un organizēšanas automatizēšanai. Līdzīgi kā Sonarr TV šoviem vai Radarr filmām, Kapowarr ļauj tev pievienot nosaukumus, kuriem vēlies sekot, un pēc tam automātiski meklē un lejupielādē jaunus izdevumus, tiklīdz tie kļūst pieejami no dažādiem atbalstītiem avotiem.
Lietojumprogramma var importēt esošās komiksu bibliotēkas, konvertēt failu formātus un organizēt failus atbilstoši pielāgojamām nosaukumu shēmām. Kapowarr palaišana uz VPS nodrošina piekļuvi tavai bibliotēkai no jebkuras vietas, vienlaikus automatizējot uzturēšanas darbus, kas citādi prasītu nepārtrauktu manuālu piepūli.
Kapowarr galvenās iespējas
Automatizētas problēmu lejupielādes
Pievieno sējumus, kuriem vēlies sekot, un Kapowarr automātiski meklē un lejupielādē jaunus izdevumus, tiklīdz tie tiek izlaisti.
Bibliotēkas imports un organizācija
Importē esošu komiksu bibliotēku un ļauj Kapowarr pārdēvēt, pārvietot un sakārtot failus atbilstoši tavai vēlamajai nosaukumu shēmai.
Daudzavotu lejupielāde
Lejupielādēt no DDL saitēm, Pixeldrain, Mega un daudziem citiem avotiem ar konfigurējamām kvalitātes un formāta preferencēm.
Formāta konvertēšana
Automātiski izvilkt un konvertēt lejupielādētos arhīva failus uz tavu vēlamo komiksu formātu importēšanas procesa laikā.
Manuālā un automātiskā meklēšana
Izmanto viena klikšķa uzraudzītu meklēšanu, lai automātiski iegūtu visus sējumus, vai pārlūko un izvēlies konkrētus izdevumus ar manuālo meklēšanu.
Kāpēc izmantot Kapowarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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