Uzstādīt Documenso ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda dokumentu parakstīšanas platforma juridiski saistošiem digitālajiem parakstiem ar pilnīgu datu īpašumtiesībām.
Izvēlies Documenso VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Documenso
Documenso ir atvērtā koda alternatīva DocuSign, kas izveidota organizācijām, kurām nepieciešami droši, juridiski saistoši digitālie paraksti, nezaudējot kontroli pār sensitīviem dokumentiem trešās puses SaaS pakalpojumu sniedzējam. Tas atbalsta vairāku pušu parakstīšanas darbplūsmas, dokumentu veidnes un visaptverošas audita pēdas, ar tīru saskarni, kas piemērota juridiskajām, personāla un finanšu komandām.
Pašmitināšana Documenso uz tava VPS saglabā katru dokumentu, parakstu un audita ierakstu tavā infrastruktūrā. Nav maksu par dokumentu, nav piegādātāja noteiktu glabāšanas ierobežojumu un nav datu noplūdes riska, izmantojot koplietojamu platformu. Vietējā sertifikātu pārvaldība un konfigurējams SMTP nodrošina, ka parakstīšanas process pilnībā paliek tavā kontrolē.
Documenso galvenās iespējas
Vairāku pušu parakstīšana
Novirzīt dokumentus vairākiem parakstītājiem secīgi vai paralēli un izsekot pabeigšanas statusam reāllaikā.
Visaptveroši audita žurnāli
Katra darbība tiek reģistrēta ar laika zīmogiem un IP adresēm, nodrošinot pierādījumu taku, kas nepieciešama juridiskām un atbilstības vajadzībām.
Dokumentu veidnes
Saglabā bieži izmantotās dokumentu struktūras kā veidnes, lai paātrinātu atkārtotas parakstīšanas darbplūsmas, piemēram, līgumus un NDA līgumus.
Vietējā sertifikāta parakstīšana
Dokumenti tiek parakstīti, izmantojot lokāli pārvaldītu sertifikātu, saglabājot kriptogrāfijas procesu pilnībā tavā infrastruktūrā.
E-pasta paziņojumi
Automatizēti atgādinājumi un statusa atjauninājumi informē visas puses, bez manuālas pēcpārbaudes no dokumentu sūtītājiem.
Kāpēc izmantot Documenso pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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