Izvieto Indico ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda konferenču un pasākumu pārvaldības sistēma, kas izveidota CERN akadēmiskajām un zinātniskajām kopienām.
Izvēlies Indico VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Indico
Indico ir funkcijām bagāta pasākumu pārvaldības platforma, kas izveidota CERN — tīmekļa dzimšanas vietā —, lai koordinētu visu, sākot no maziem semināriem līdz globālām zinātniskām konferencēm ar tūkstošiem dalībnieku. Tā apstrādā tēžu iesniegšanu un recenzēšanu, daudzdaļīgas programmas, rakstu materiālus, telpu rezervācijas, reģistrāciju, maksājumus un nozīmīšu drukāšanu vienā integrētā sistēmā.
Indico pašmitināšana tavā VPS saglabā sensitīvus dalībnieku datus, tēzes un akadēmiskos iesniegumus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, ļauj izvairīties no SaaS maksām par katru pasākumu lielām konferencēm un ļauj tev pielāgot tēmas, spraudņus un autentifikāciju, lai atbilstu institucionālajām prasībām.
Indico galvenās iespējas
Konferences vadība
Plāno daudzdienu, daudzsesiju konferences ar strukturētiem laika grafikiem, sesiju vadītājiem un runātāju pārvaldību, kas paredzēta akadēmiskiem pasākumiem.
Kopsavilkumi un recenzēšana
Vāc anotācijas, piešķir recenzentus, veic aklu vai dubultaklu recenzēšanas procesus un publicē materiālus bez trešo pušu rīkiem.
Telpas rezervācija
Pārvaldi koplietojamās sanāksmju telpas visā organizācijā ar kalendāra skatiem, atkārtotiem rezervējumiem un apstiprināšanas darbplūsmām.
Reģistrācija un maksājums
Veido pielāgotas reģistrācijas veidlapas ar atlaižu kodiem, ietilpības ierobežojumiem un maksājumu integrācijām biļešu tirdzniecībai un izmitināšanai.
Spraudņi un SSO
Paplašini Indico ar Zoom, OAuth, SAML, LDAP un Shibboleth spraudņiem, lai integrētos ar esošajiem institucionālajiem identitātes nodrošinātājiem.
CERN līmeņa mērogs
Izveidots, lai darbinātu visu CERN pasākumu kalendāru, Indico pielāgojas no viena semināra līdz konferencēm ar tūkstošiem dalībnieku.
Kāpēc izmantot Indico pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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