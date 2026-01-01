Izvietot R2R ar viena klikšķa instalāciju.
Ražošanai gatavs RAG ietvars ar hibrīda meklēšanu, zināšanu grafiem un aģentisku izguves API AI lietojumprogrammām.
Izvēlies R2R VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar R2R
R2R ir atvērtā koda ielādes paplašinātas ģenerēšanas ietvars, kas izveidots ražošanas izvietošanai no pirmās dienas. Tas apvieno hibrīdu semantisko un atslēgvārdu meklēšanu ar savstarpēju rangu saplūšanu, automātisku zināšanu grafu veidošanu, daudzmodālu dokumentu ievadi un aģentisku ielādes API, kas ļauj lieliem valodu modeļiem (LLM) orķestrēt meklēšanu kā daļu no to spriešanas cilpas.
Pašmitināšana R2R uz tava paša VPS saglabā dokumentus, vektoru indeksus un sarunu vēsturi tavā pilnīgā kontrolē, bez maksas par katru vaicājumu un bez trešo pušu piekļuves tavai zināšanu bāzei. Šī izvietošana savieno R2R API ar oficiālo vadības paneli un PostgreSQL plus pgvector datu krātuvi, nodrošinot tev pilnīgu RAG steku, ko vari paplašināt ar jebkuru LLM pakalpojumu sniedzēju.
R2R galvenās iespējas
Hibrīdā meklēšana
Apvieno vektoru līdzību un pilna teksta atslēgvārdu meklēšanu ar savstarpēju rangu saplūšanu, lai atklātu visatbilstošāko kontekstu katram vaicājumam.
Zināšanu grafi
Automātiska entīšu un attiecību ekstrakcija veido grafu indeksu līdzās vektoriem, kas nodrošina starp-dokumentu spriešanu, ko nespēj nodrošināt vienkārša izguve.
Daudzmodālu uzņemšana
Analizējiet PDF, Word dokumentus, izklājlapas, attēlus un audio vienotā indeksā, nerakstot pielāgotu ievades kodu katram formātam.
Aģentisks RAG
Spriešanas aģenti atkārtoti iegūst, kritizē un pilnveido atbildes — radot augstākas kvalitātes atbildes nekā vienreizējas RAG cauruļvadi.
Daudzpakalpojumu sniedzēju LLM
Savieno OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama un 20 un vairāk citus LLM pakalpojumu sniedzējus, izmantojot vienu konfigurāciju — nav nepieciešama atkārtota indeksēšana.
REST API un SDK
Pilns REST API, kā arī oficiālie Python un JavaScript SDK ļauj integrēt R2R retrieval pielāgotās lietojumprogrammās un automatizētās plūsmās.
Kāpēc izmantot R2R pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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