Instalēt FlexGet ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Spēcīgs automatizācijas rīks multivides lejupielādei un pārvaldībai no RSS plūsmām, torentu vietnēm un citiem.
Izvēlies FlexGet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FlexGet
FlexGet ir daudzfunkcionāls automatizācijas rīks saturam no RSS, torentu vietnēm, Usenet indeksētājiem un desmitiem citu avotu. Tas iegūst epizožu un filmu metadatus, filtrē izlaidumus atbilstoši taviem kvalitātes noteikumiem, novērš dublikātus no tavas esošās bibliotēkas un nodod saskaņotās lejupielādes torentu klientiem, Usenet lejupielādētājiem vai pēcapstrādes skriptiem — visu virza viena deklaratīva YAML konfigurācija.
FlexGet pašmitināšana uz VPS nodrošina, ka tava automatizācija vienmēr ir aktīva, lai plūsmas nekad nepalaistu garām izlaišanas logu. Tas savienojas ar Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd un plašāku mediju serveru kopumu kā plānošanas saite, kas visu apgādā.
FlexGet galvenās iespējas
YAML vadīta automatizācija
Deklarē katru plūsmu, filtru, transformāciju un lejupielādes mērķi vienā konfigurācijas failā — ko ir viegli versiju kontrolēt un replicēt starp instancēm.
Simtiem integrāciju
Iebūvēti spraudņi torentu vietnēm, RSS plūsmām, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet un daudzām citām.
Seriālu un filmu atklāšana
Izseko seriālus un filmas pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, novērš dublikātus no tavas bibliotēkas un ielādē tikai tos izlaidumus, kas atbilst taviem kvalitātes un valodas noteikumiem.
Web UI un REST API
Pārlūko rindā esošos uzdevumus, manuāli palaid izpildes un pārbaudi vēsturi no pārlūkprogrammas — vai automatizē visu, izmantojot JSON REST API.
Kalendārs un aktivizētāji
Cron stila grafiki, failu sistēmas trigeri un tīmekļa āķu sākumpunkti nodrošina uzdevumu automātisku izpildi bez manuālas iejaukšanās.
Kāpēc izmantot FlexGet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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