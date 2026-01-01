Izvietot FlareSolverr ar viena klikšķa instalāciju.
Starpniekserveris, kas automātiski apiet Cloudflare un DDoS-GUARD aizsardzību tīmekļa skrāpēšanas un mediju automatizācijas rīkiem.
Izvēlies FlareSolverr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FlareSolverr
FlareSolverr ir specializēts starpniekserveris, kas izmanto bezgalvas Chromium, lai automātiski atrisinātu JavaScript izaicinājumus, CAPTCHA un citus pretrobotu aizsardzības mehānismus, ko uzliek Cloudflare un DDoS-GUARD. Tas nodrošina vienkāršu HTTP API, ko tādi rīki kā Jackett un Prowlarr izmanto, lai piekļūtu aizsargātām vietnēm bez manuālas iejaukšanās.
FlareSolverr pašmitināšana tavā VPS nodrošina īpašus resursus bezgalvas pārlūkprogrammas darbībām, 24/7 pieejamību tavai mediju automatizācijas sistēmai un labākus Cloudflare izaicinājumu risināšanas panākumu rādītājus salīdzinājumā ar mājsaimniecību IP adresēm, kuras biežāk tiek atzīmētas vai ierobežotas.
FlareSolverr galvenās iespējas
Cloudflare apeja
Automātiski atrisina Cloudflare JS izaicinājumus un pārlūkprogrammas integritātes pārbaudes, lai pakārtotie rīki varētu piekļūt aizsargātām vietnēm bez manuālas apstrādes.
Vienkārša HTTP API
Nodrošina vienkāršu REST galapunktu, ko jebkura lietojumprogramma var izsaukt, lai maršrutētu pieprasījumus caur izaicinājumu risināšanas starpniekserveri ar minimālu integrācijas piepūli.
Sesijas pārvaldība
Uztur pastāvīgas pārlūkprogrammas sesijas ar sīkdatņu glabāšanu, lai atkārtoti pieprasījumi uz to pašu vietni nevajadzīgi izvairītos no izaicinājumu atkārtotas risināšanas.
Bezgalvas Chromium
Izmanto reālu pārlūkprogrammas dzinēju, lai risinātu problēmas, kas bloķē pamata HTTP klientus, sasniedzot augstākus panākumu rādītājus pret mūsdienu botu noteikšanas sistēmām.
arr Steka saderīgs
Tiek dabiski atbalstīts ar Jackett, Prowlarr un citiem mediju automatizācijas rīkiem kā pirmšķirīga starpniekservera opcija Cloudflare aizsargātiem indeksētājiem.
Kāpēc izmantot FlareSolverr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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