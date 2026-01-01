Izvietot phpIPAM ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda IP adrešu pārvaldības rīks IPv4/IPv6 apakštīklu un tīkla resursu izsekošanai un organizēšanai.
Izvēlies phpIPAM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar phpIPAM
phpIPAM ir pašu mitināta, tīmekļa IP adrešu pārvaldības (IPAM – IP Address Management) lietojumprogramma, kas tīkla administratoriem nodrošina strukturētu veidu, kā izsekot un organizēt IPv4 un IPv6 adrešu telpu. Tā vietā, lai uzturētu izklājlapas vai paļautos uz patentētu tīkla pārvaldības programmatūru, phpIPAM nodrošina uz datubāzes balstītu saskarni apakštīklu plānošanai, IP piešķiršanas izsekošanai, VLAN pārvaldībai un automatizētai tīkla atklāšanai.
phpIPAM palaišana savā infrastruktūrā nozīmē, ka tavi IP adrešu dati — apakštīkli, VLAN piešķiršana, NAT kartēšana un ierīču ieraksti — paliek serveros, ko tu kontrolē, bez mākoņpakalpojumu atkarības vai licencēšanas izmaksām. Iebūvētais tīkla skeneris pingos resursdatorus pēc konfigurējama grafika, lai uzturētu aktuālu IP statusu, un REST API ļauj tev integrēt IP pārvaldību nodrošināšanas plūsmās un automatizācijas darbplūsmās.
phpIPAM galvenās iespējas
Apakštīkla vizualizācija
Skatīt IPv4 un IPv6 adrešu telpu grafiski, ar brīvās vietas izsekošanu un apakštīklu hierarhiju, kas uzreiz redzama.
Automatizēta tīkla skenēšana
Iebūvētā tīkla atklāšana pingo resursdatorus pēc konfigurējama grafika un automātiski atjaunina IP statusu bez manuālas ievades.
VLAN un VRF pārvaldība
Izseko VLAN un VRF kopā ar IP adresēm, lai uzturētu pilnīgu priekšstatu par tavu tīkla segmentāciju.
REST API piekļuve
Programmatiska IP pārvaldība, izmantojot REST API, ļauj tev integrēt phpIPAM nodrošināšanas darbplūsmās un infrastruktūras automatizācijā.
PowerDNS integrācija
Sinhronizē resursdatora nosaukumu un IP ierakstus tieši ar PowerDNS, lai DNS un IPAM dati būtu konsekventi bez manuāliem atjauninājumiem.
Kāpēc izmantot phpIPAM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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