Izvietot Jitsu ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda klientu datu platforma, kas uztver produktu notikumus un straumē tos uz tavu datu noliktavu, mārketinga rīkiem un API reāllaikā.
Izvēlies Jitsu VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jitsu
Jitsu ir atvērtā koda klientu datu platforma, kas izstrādāta inženieriem kā pašu mitināta alternatīva Segment. Tā uztver produktu un mājaslapu notikumus, izmantojot vietējos SDK, apstrādā tos ar bezservera JavaScript funkcijām un pārsūta rezultātus uz datu noliktavām, mārketinga rīkiem un pielāgotiem HTTP galapunktiem ar zemsekundes latentumu.
Jitsu pašmitināšana tavā VPS saglabā katru notikuma datu bloku, klienta identifikatoru un cauruļvada konfigurāciju tavā infrastruktūrā — bez maksas par katru notikumu, bez MTU ierobežojumiem un bez piegādātāja piesaistes. Šī izvietošana apvieno Jitsu pilno notikumu cauruļvadu (konsoli, ievadi, rotoru un bulkeri) kopā ar PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB un Redpanda, nodrošinot tev ražošanai gatavu CDP vienā Compose kaudzē.
Jitsu galvenās iespējas
Reāllaika notikumu straumēšana
Pārsūta tvertos notikumus uz datu noliktavām un SaaS galamērķiem dažu sekunžu laikā, darbinot reāllaika informācijas paneļus, auditorijas un produktu analīzi.
Vietējās noliktavas galamērķi
Ielādē notikumus tieši Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres un S3 ar iebūvētu shēmas pārvaldību — nav nepieciešams atsevišķs ETL rīks.
JavaScript funkcijas
Filtrēt, bagātināt un pārveidot notikumus, izmantojot pielāgotas JavaScript funkcijas, kas darbojas servera pusē, pirms notikumi sasniedz galamērķus.
Avota savienotāji
Iegūt datus no datubāzēm, SaaS API un failiem, izmantojot Singer un Airbyte savienotājus partijas ievadei līdztekus reāllaika straumēm.
Lietotāja profila glabāšana
Uzturēt vienotus apmeklētāju un lietotāju profilus pakalpojumā MongoDB starp ierīču identitātes noteikšanai, segmentēšanai un personalizēšanas lietošanas gadījumiem.
Pašuzturēts privātums
Saglabā klientu notikumu datus, identifikatorus un PII savā VPS — Jitsu nekad nesūta datus uz mājām un nepievieno trešo pušu piegādātājus tavai datu plūsmai.
Kāpēc izmantot Jitsu pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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