Izvietot RetroAssembly ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta retro spēļu bibliotēka un pārlūkprogrammas emulators, kas atbalsta vairāk nekā 25 klasiskās konsoles ar automātiskiem attēliem un saglabāšanas stāvokļiem.
Izvēlies RetroAssembly VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RetroAssembly
RetroAssembly ir pašmitināta tīmekļa lietojumprogramma, kas pārvērš tavu pārlūkprogrammu par personīgu retro spēļu automātu. Augšupielādē savu ROM kolekciju un spēlē spēles no vairāk nekā 25 klasiskām platformām — tostarp NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade un Atari — tieši pārlūkprogrammā bez nepieciešamības pēc spraudņiem vai lejupielādēm.
Platforma automātiski iegūst vāka attēlus un spēļu metadatus, lai tava bibliotēka izskatītos kā īsta kolekcija, nevis failu saraksts. Saglabāšanas stāvokļi, spēles attīšana atpakaļ, retro stila ēnotāja efekti un ekrāna mobilie kontrolieri ir iebūvēti. Pašmitināšana saglabā tavu ROM kolekciju tavā serverī, privātu un pieejamu tikai kontiem, ko tu izveido.
RetroAssembly galvenās iespējas
25+ konsoles atbalsts
Spēlē spēles no NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan un daudzām citām platformām pārlūkprogrammā.
Automātiska mākslas darbu noteikšana
Kastu vāki un spēļu metadati tiek automātiski ielādēti, lai tavā bibliotēkā tiktu rādīti bagātīgi vizuālie materiāli, nevis tikai failu nosaukumi.
Saglabāt stāvokļus un attīt atpakaļ
Saglabā un atjauno progresu jebkurā brīdī, ar automātiskiem stāvokļa momentuzņēmumiem un spēles atritināšanu atpakaļ atbalstītajos emulatoros.
Mobilajām ierīcēm draudzīgas vadīklas
Iebūvēts ekrāna virtuālais kontrolieris atvieglo spēlēšanu tālruņos un planšetdatoros bez fiziskas spēļu pults.
Retro vizuālie šeideri
Izvēles CRT un citi šedera efekti atjauno oriģinālo aparatūras displeju izskatu autentiskākai pieredzei.
Kāpēc izmantot RetroAssembly pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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